Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου»

Σοκαριστικά ειναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά, το οποίο βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, μετά από χτυπήματα που φέρεται να δέχθηκε από τη 18χρονη μητέρα του.

Σε ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» αναφέρεται πως η 18χρονη που φέρεται να χτύπησε το βρέφος, είχε υπάρξει και η ίδια θύμα κακοποίησης ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το 2013, ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία κατήγγειλε ότι η τετράχρονη τότε είχε δεχθεί σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο οργανισμός αναφέρει ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις δικαστικές Αρχές.

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Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι το 2022 ο οργανισμός κλήθηκε να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο όπου βρισκόταν, μετά από εισαγγελική παραγγελία, σε άλλο νοσοκομείο, για περαιτέρω εξετάσεις. Ούτε και τότε υπήρξε ενημέρωσή στον Οργανισμό σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο νοσοκομείο, γράφεται στην ανακοίνωση.

Σήμερα, συνεχίζει, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, μετά από ενημέρωσή τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του στα Χανιά.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει ότι μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύονται τα κενά στην προστασία των παιδιών και η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου. Παιδιά, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας, προστίθεται στη ανακοίνωση.