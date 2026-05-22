Χανιά: Νέες λεπτομέρειες στο φως για τη σορό του Αλέξη Τσικόπουλου - Πώς εντοπίστηκε

Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως για τη σορό του Αλέξη Τσικόπουλου,του γιατρού στα Χανιά, του οποίου η σορός βρέθηκε εχθές στην περιοχή Τζιτζιφέ, μετά από έξι μήνες ερευνών.

Συγκεκριμένα, η σορός του βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε εκκλησάκι της περιοχής, σημείο που δυσκόλεψε τις αρχές στις έρευνες δεδομένης της έντονης βλάστησης που το περιέβαλε, όπως μεταφέρει το Mega.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, ο Αλέξης Τσικόπουλος, ειδικευόμενος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του για μία σύντομη βόλτα. Δεν επέστρεψε ποτέ, προκαλώντας ανησυχία σε συγγενείς και συναδέλφους, ενώ το κινητό του παρέμενε κλειστό.

Το αυτοκίνητο του νεαρού βρέθηκε ακινητοποιημένο λόγω βλάβης κοντά στον Φρε, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να επικεντρώσουν τις αναζητήσεις στα γύρω χωριά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινήθηκε πεζός αναζητώντας βοήθεια.

Ο πατέρας του δήλωσε στις αρχές ότι εξαφανίστηκε και ενεργοποιήθηκε Silver Alert. Ένα μυστήριο σκέπαζε την εξαφάνισή του καθώς δεν είχε βρεθεί στίγμα από το κινητό του, ενώ άτομα ισχυρίζονταν ότι τον είχαν δει, χωρίς ωστόσο να είχε προκύψει αποτέλεσμα από τις μέχρι τώρα έρευνες. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου παραμένουν άγνωστα.

