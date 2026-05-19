«Χάπι βιασμού»: Ποιες γυναίκες στατιστικά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

'Ερευνα δείχνει ποιες γυναίκες είναι θύματα του αποκαλούμενου «χαπιού του βιασμού» στην Ελλάδα, όπως σημείωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Από την έρευνα, προέκυψε ότι οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά με αυτό τον τρόπο είναι κυρίως, φοιτήτριες οι οποίες γνώρισαν τον δράστη σε κέντρο διασκέδασης, ήπιαν μαζί του αλκοόλ, αισθάνθηκαν στη συνέχεια ζάλη, απώλεσαν τις αισθήσεις τους και έκτοτε κακοποιήθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι, το εν λόγω χάπι δρα σε περίπου 15’, καταστέλλοντας το νευρικό σύστημα.

Ράπτη: «Στην κακοποίηση, οι γυναίκες δεν μπορούν να αντιδράσουν γιατί καταστέλλεται το νευρικό τους σύστημα»

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μιλώντας σε ενημερωτική εκδήλωση για την έμφυλη ενδοοικογενειακή βία που διοργανώθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) η Έλενα Ράπτη ανέφερε ότι: «Οι γυναίκες βρέθηκαν να έχουν έντονη ξαφνική ζάλη και αντί να ζητήσουν βοήθεια από αλλού, ζήτησαν από τους δράστες, οι οποίοι τις οδήγησαν σε άλλο χώρο. Στην κακοποίηση, οι γυναίκες δεν μπορούν να αντιδράσουν γιατί καταστέλλεται το νευρικό τους σύστημα και έτσι δεν φέρουν σημάδια βίας», τόνισε η κ. Ράπτη, προσθέτοντας ότι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού, με τον συγκεκριμένο τρόπο, από τον σύζυγό τους.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε στο δίκτυο δομών για γυναίκες – θύματα βίας του υπουργείου και στη συνεχή ανάγκη ενημέρωσης και ενδυνάμωσης του προσωπικού στα συμβουλευτικά κέντρα, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. «Αν μας καλέσει μία γυναίκα η οποία υφίσταται βία, θα φροντίσουμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ώστε, ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται, να μείνει σε κατάλυμα μαζί με τα παιδιά της για να είναι ασφαλής και μετά θα τη μεταφέρουμε σε Ξενώνα Φιλοξενίας», συμπλήρωσε.

Συμβουλές σε γυναίκες- θύματα βιασμού προκειμένου να δώσουν πολύτιμα στοιχεία στην καταγγελία τους, έδωσε η Σοφία Κουσίδου, διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας. «Εφόσον ξυπνήσουν και δεν αισθάνονται καλά, να μην κάνουν μπάνιο γιατί χάνονται πολύτιμα στοιχεία. Να φροντίσουν επίσης να εξασφαλίσουν τα ρούχα που φορούσαν, για να βοηθήσουν την έρευνα της αστυνομίας και της ιατροδικαστικής εξέτασης», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την κ. Κουσίδου, η ουσία που χρησιμοποιείται για τον βιασμό μεταβολίζεται μέσα σε 12 ώρες, οπότε τα θύματα θα πρέπει να καταγγέλλουν άμεσα τον βιασμό και να γίνουν αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, όπως και ιατροδικαστική εξέταση. Πάντως, για τη Στέλλα Χασιρτζόγλου από το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΚΕΘΙ), οι καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης αυξάνονται γιατί πλέον μιλάνε πιο εύκολα οι γυναίκες και γίνονται περισσότερες ενημερωτικές δράσεις.