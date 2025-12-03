Χιλιάδες τρακτέρ στα μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Πελοπόννησο: Ετοιμάζονται και στην Κρήτη οι αγρότες

Πληθαίνουν τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί τελωνείων και δρόμων σε όλη την Ελλάδα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΚΥΣΟΙΠ, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας τον στόχο της κυβέρνησης να δώσει έως το τέλος του έτους ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

«Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο – ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους», είπε μεταξύ άλλων.

Αποκλεισμοί τελωνείων και κόμβου στην Εγνατία

Σύμφωνα με το radioevros.gr, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα το μπλόκο των αγροτών στο τελωνείο Κήπων, όπου από το απόγευμα της Τρίτης ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών προς και από την Τουρκία.

Η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων διεξάγεται και σήμερα κανονικά, ωστόσο η αγροτική κινητοποίηση δείχνει να βαθαίνει, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι για παραμονή «όσο χρειαστεί».

Στις Σέρρες, οι αγρότες παρέκαμψαν τον φραγμό της αστυνομίας και βγήκαν στον δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο Προμαχώνα, όπως φαίνεται και σε βίντεο του epilogestv.

Παράλληλα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά τον αποκλεισμό, επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις. Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 το τελωνείο άνοιξε. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Ακόμα, έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12:45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Στην Κομοτηνή, οι αγρότες προχώρησαν νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας οδού στο ρεύμα με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, σύμφωνα με το paratiritis-news.gr.

Μπλόκο στα Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα – Συμμετέχουν ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων, όπου το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ αναμένεται και σήμερα το απόγευμα να κλείσει για περίπου μιάμιση ώρα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μπλόκο έσπευσαν προς συμπαράσταση οδηγοί ταξί, αλλά και πωλητές λαϊκών αγορών.

Ημαθία: Μπλόκο και στην Εγνατία από τους αγρότες

Επιπλέον, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ' αόριστο αποκλεισμό».

Χαλκιδική: Στον κόμβο της Τρίγλιας συγκεντρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι

Παράλληλα, στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.

Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Στο ίδιο πλαίσιο, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Πάνω από 3.500 τρακτέρ σε Νίκαια και Ε65 - Αναμένεται τρίτο μπλόκο

Την ίδια ώρα, στα δύο μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας σε Νίκαια και Ε65 τα τρακτέρ υπολογίζονται σε 3.500, σύμφωνα με το thessaliatv.gr. Μάλιστα, αναμένεται τρίτο μπόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ οι αγρότες σχεδιάζουν και αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Σύμφωνα με τον onlarissa.gr, ανάμεσα στις προτάσεις που έχουν συζητηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας, είναι είτε ο αποκλεισμός της εθνικής οδού στο ύψος των σηράγγων στα Τέμπη, είτε ακόμη και παρακαμπτήριων οδών, αυξάνοντας στο μέγιστο την πίεση κατά της κυβέρνησης.

Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από το γενικότερο κλίμα, αλλά και από τη στάση της κυβέρνησης, η οποία καλείται να απαντήσει πειστικά στο σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Επί ποδός οι αγρότες και στη Φθιώτιδα

Επί ποδός βρίσκονται οι αγρότες και στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι μηχανοκίνητες κινητοποιήσεις.

Για το μπλόκο στον κεντρικό άξονα του Μπράλου, υπάρχει ήδη συνεννόηση από σήμερα μεταξύ των Αγροτικών Συλλόγων από τη Λαμία μέχρι τη δυτική και βόρεια Λοκρίδα με στόχο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ενώ δύο ακόμη μπλόκα ετοιμάζονται σε Αταλάντη και Δομοκό.

Οι Αγρότες της Αταλάντης έχουν μεταφέρει την έναρξη των κινητοποιήσεων την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στοχεύοντας στο κλείσιμο του ΠΑΘΕ στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης.

Μπλόκο στην Κορινθία

Στην Κορινθία, ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να αποτρέψουν το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών–Κορίνθου. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπλοκάρουν μέρος του ρεύματος προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να περάσουν μέσα από τις αστυνομικές δυνάμεις, υπήρξε για λίγα λεπτά έντονη σύγκρουση, με τις αρχές να κάνουν χρήση χημικών. Η κατάσταση έχει πλέον ηρεμήσει. Οι αγρότες επιμένουν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού και στην Αχαΐα

Ακόμα, σε αποκλεισμό της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, προχωρούν σήμερα μετά τις 14:00 το μεσημέρι αγροτοκτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, λαμβάνοντας ήδη μηνύματα συμπαράστασης από τοπικούς φορείς και τη Δημοτική Αρχή, όπως αναφέρει το gnomip.gr.

«Το βράδυ της Δευτέρας έγινε ένας συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Προχωράμε πλέον σε κινητοποιήσεις διαρκείας μέχρι να αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Βεσκούκης.

Η κατάσταση σε ένα από τα τρία «μέτωπα» των αγροτικών κινητοποιήσεων (σ.σ. τα άλλα δύο είναι σε Αίγιο και Ερύμανθο) είναι ήδη τεταμένη, καθώς, λόγω της ζωονόσου της ευλογίας, έχει ήδη «ξεκληριστεί» το μεγαλύτερο μέρος της κτηνοτροφίας.

Επιπλέον, οι «πετσοκομμένες» επιδοτήσεις και η πληρωμή μικρού μέρους της βασικής ενίσχυσης στα τέλη του περασμένου μήνα, διεύρυναν το «μέτωπο» και προς την πλευρά του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Το απόγευμα της προχθεσινής ημέρας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συγκέντρωσης στον Σελινούντα, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών. Οι αγρότες ετοιμάζονται επίσης για μπλόκο στη νέα εθνική οδό από αυτή την Παρασκευή, στις 6 μ.μ.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου κάλεσε επίσης τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε κινητοποίηση και διαμαρτυρία χθες, Τρίτη, με αφετηρία τη διασταύρωση Κουρλαμπά. Στα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται η ευλογιά, η αποζημίωση των πυρόπληκτων και η επιβεβαίωση της πλήρους κάλυψης των πρόσφατων ζημιών.

Σε θέσεις μάχης οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Παράλληλα, σύμφωνα με το neakriti.gr, σε θέσεις μάχης θα βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα των συναδέλφων τους στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έλαβαν χθες την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων σε ολόκληρο το νησί.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει αρκετό ρίσκο, λόγω των προβλημάτων που θα προκύψουν στις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού και στις μετακινήσεις, συμφώνησε η πλειοψηφία των αγροτικών ενώσεων σε τοπικό επίπεδο, έπειτα από τις μεγάλες περικοπές που εντοπίστηκαν στην πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι «κουτσουρεμένες» επιδοτήσεις είναι μία μόνο από τις αναρίθμητες προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας της χώρας, με τους ίδιους να μιλούν για συνολική υποβάθμιση της ελληνικής γεωργίας και για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων, όπως για παράδειγμα το υψηλό κόστος παραγωγής, την κλιματική κρίση και τα αγροτικά χρέη.

Σε ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής των αγροτοκτηνοτρόφων αναφέρονται τα εξής: «Καλούμε τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης στις 8/12/2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο (Ηρακλείου), σε δυναμική κινητοποίηση για το κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών. Καλούμε, επίσης, όλους τους φορείς της Κρήτης όλων των κλάδων να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις μας».