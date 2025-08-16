Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας: Αντιμέτωπη με αναζωπυρώσεις η Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μετά τις προσπάθειες επίγειων και εναέριων δυνάμεων η φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Λιβάρτζι Καλαβρύτων, στην Αχαΐα, το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τις αναζωπυρώσεις μέσα σε φαράγγι σε δύσβατη περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Πάτρα: Ντοκουμέντο από το σημείο μηδέν της φωτιάς - Μαρτυρία φέρεται να επιβεβαιώνει τον 25χρονο

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η φωτιά κινήθηκε μακριά από τον οικισμό και καίει σε δασική έκταση σε δυσπρόσιτο σημείο.

Οι ρίψεις από αέρος την έχουν περιορίσει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις κατά την διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν κάτοικοι του χωριού, η φωτιά ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο εστίες. Όπως λένε, κατάφεραν να σβήσουν την μία εστίλα, αλλά η άλλη 300 μέτρα μακρύτερα, κινήθηκε προς το βουνό.