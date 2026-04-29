Χωρίς φύλαξη το Πρωτοδικείο 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση - Οι μαγνητικές πύλες που δεν λειτουργούν

Μια ημέρα μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτίριο του Πρωτοδικείου, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν εγκαίρως στους δημόσιους χώρους.

Το πρωί της Τετάρτης ο διοικητής του ΕΦΚΑ δήλωσε ότι εξετάζονται επιπλέον μέτρα, ενώ με επίσημη ανακοίνωση, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων κατήγγειλε έλλειψη ασφαλείας στο Ειρηνοδικείο και απαίτησε τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου και ενίσχυση της φύλαξης.

Ωστόσο, μέχρι να καλυφθούν τα κενά ασφαλείας, οι δημόσιοι χώροι θα αρκεστούν στα υπάρχοντα, τα οποία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, δεν εγγυώνται προστασία, ακόμη και ένα 24ωρο μετά τους πυροβολισμούς του ηλικιωμένου δράστη.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του σταθμού που εισήλθε το πρωί της Τετάρτης, στο κτίριο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως όπου και έγινε η δεύτερη επίθεση, δεν ελέγχθηκε από κανέναν φύλακα κατά την είσοδό και την περιήγησή της στο εσωτερικό, γεγονός που αποτυπώθηκε και σε βίντεο που προέβαλε ο σταθμός.

Το Πρωτοδικείο ένα 24ωρο μετά την επίθεση του 89χρονου

Συγκεκριμένα, η είσοδος του Πρωτοδικείου έχει έναν φύλακα που δεν προχώρησε σε έλεγχο των πολιτών που εισέρχονταν στο κτίριο, ο οποίος ανέφερε στην κάμερα: «Εμένα με έχουν βάλει εδώ, αλλά δεν μου έχουν πει να ελέγχω τον κόσμο που θα μπαίνει. Εμένα μου είπαν να είμαι εδώ πέρα απλά», σημείωσε ο φύλακας.

Ο πρόεδρος της υπηρεσίας δεν απάντησε στα σχόλια της δημοσιογράφου περί μηδενικού ελέγχου εισερχομένων στο κτίριο.

Στην είσοδο του Πρωτοδικείου από την οδό Δέγλερη υπάρχουν ανενεργά συστήματα ελέγχου, όπως μαγνητικές πύλες, τα οποία δεν λειτουργούν «εδώ και πάρα πολλά χρόνια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μάρτυρας.

Πρωτοδικείο Αθηνών: Η απάντηση για την ένοπλη επίθεση του 89χρονου

Υπενθυμίζεται ότι, η απάντηση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τους πυροβολισμούς και τα κενά ασφαλείας ήταν η εξής:

«Η η μεταστεγάση μεγάλου μέρους του Πολιτικού Τμήματος στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από τον Σεπτέμβριο του 2024 οδήγησε σε «πολλαπλασιασμό του αριθμού των Δικαστών, Δικηγορών, Δικαστικών Υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά», γεγονός που προκάλεσε την «κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας του χώρου».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται όπως αναφέρει το dikastiko.gr ότι η Διοίκηση του Πρωτοδικείου υπογραμμίζει ότι είχε εγκαίρως διαγνώσει τους κινδύνους, καθώς «ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως –και από ετών εγκαταλελειμμένων– φυλακίων».

Στο πλαίσιο αυτό, είχε ζητηθεί η τοποθέτηση συσκευών ελέγχου X-Ray και η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, ωστόσο οι προτάσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν άμεσα.

Εξαιρετικά σοβαρά είναι τα στοιχεία που παραθέτει το Πρωτοδικείο για την υποστελέχωση της αστυνομικής φύλαξης στο κτίριο, αναφέροντας ότι, ενώ αρχικά ζητήθηκε η παρουσία έστω πεζής αστυνομικής δύναμης για την «ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση», η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη.

Όπως επισημαίνεται στο Δελτίο Τύπου, «διατέθηκαν δύο Αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας Αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Δικαστικός Αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά από τον Οκτώβριο του 2025, οπότε και «αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους», αφήνοντας έκτοτε τον χώρο χωρίς καμία αστυνομική παρουσία μέχρι την ημέρα της αιματηρής επίθεσης.