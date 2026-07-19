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Χωρίς ντελίβερι ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας των διανομέων - Τα αιτήματά τους

Σωματεία εργαζομένων στον κλάδο των διανομέων, πραγματοποιούν πεντάωρη στάση εργασίας κατά τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ. Τι διεκδικούν.

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Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα, τα σωματεία εργαζομένων της e-food και της Wolt στην Περιφέρεια Αττικής, κατά τις ώρες δηλαδή και του μεγάλου αποψινού τελικού του Μουντιάλ (σ.σ 22:00).

Όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους οι διανομείς, τα σωματεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων, σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αμπελοκήπους, στη διασταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας, έξω από γνωστό κατάστημα fast food.

Τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης (8/7), ένας 20χρονος διανομέας τραυματίστηκε θανάσιμα στη Λεωφόρο Μεσογείων, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε την ώρα της δουλειάς συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο χαμός του νεαρού εργαζόμενου επανέφερε με τον πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διανομείς στην άσφαλτο, μετατρέποντας τη θλίψη του κλάδου σε οργανωμένη αντίδραση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την απώλεια ανθρώπινων ζωών ως μια απλή καθημερινότητα. Εκφράζοντας τα θερμά τους συλλυπητήριά στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου, καλούν σε καθολική συμμετοχή στη στάση εργασίας.

Το κεντρικό τους αίτημα εστιάζει στην άμεση βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας, κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και αξιοπρέπεια πάνω στο τιμόνι.

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