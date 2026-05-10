Hurriyet: Πιθανή επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη από τον Σεπτέμβριο

Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Hurriyet» αναφέρει ότι η Θεολογική Σχολή στη Χάλκη μπορεί να επαναλειτουργήσει, μετά από 50 χρόνια.

Το αίτημα αυτό, είναι τόσο της ΕΕ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος της σχολής, των οποίων τα εγκαίνια θα γιορτάσουμε, με τη θέληση του Θεού, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Oικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Αθήνα στις 7 Μαΐου, σύμφωνα με το Πατριαρχείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ. Ο Μπάρακ άνοιξε ξανά τη συζήτηση τον Δεκέμβριο, όταν ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Θεολογική Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Διαβάστε επίσης: Ο φαρμακοποιός που άφησε την Αθήνα για ακριτικό νησί και μπήκε στο «ραντάρ» του Μητσοτάκη

Η σχολή εκπαίδευσε γενιές ηγετών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α', ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο πνευματικός ηγέτης των σχεδόν 300 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών παγκοσμίως, αν και η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον οικουμενικό του τίτλο, σημειώνει το Bloomberg που επικαλείται ο ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι η θεολογική σχολή έκλεισε από την Τουρκία το 1971 βάσει νόμου που έθετε τη θρησκευτική και στρατιωτική εκπαίδευση υπό κρατικό έλεγχο. Σταμάτησε να λειτουργεί το 1985, όταν αποφοίτησαν οι τελευταίοι πέντε φοιτητές.