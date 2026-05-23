«I am Helene»: Μπήκα στο χαοτικό YouTube της Κατερίνας Μουτσάτσου

H Κατερίνα Μουτσάτσου αποκαλύφθηκε τελικά, πως είναι εκείνη η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια η οποία θα συνδράμει στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού. Η γεννημένη στην Καλιφόρνια, Κατερίνα Μουτσάτσου, ξεκίνησε να παίζει σε τηλεοπτικές σειρές, στο θέατρο και στο σινεμά, μέσα στη δεκαετία του `90. Την έχουμε δει σε σειρές όπως οι «Καληνύχτα Μαμά», «Εκείνες κι Εγώ», «Θα σε Δώ στο Πλοίο» αλλά και σε ταινίες όπως ο «Καϊκτσής» (τούρκικη παραγωγή του 1999) και το «Η Λίζα και όλοι οι Άλλοι».

Το 2003 έκανε μια τεράστια επιτυχία με τον Δημήτρη Κοργιαλά, τραγουδώντας τη σύνθεση του «Μια Φορά», η οποία κυκλοφόρησε και στην γαλλική αγορά (Juste une fois). Περίπου μια δεκαετία αργότερα μας χάρισε το σούπερ αμήχανο πατριωτικό παραλήρημα «I Am Helene», στο οποίο εξηγούσε σε όλη την πλάση πως η Ελλάδα επινόησε την ελεύθερη αγορά, άρα αυτοί που της ζητούσαν να πληρώσει τα χρέη της, θα έπρεπε να το ξανασκεφτούνε.

Μπήκα στο YouTube της

Από περιέργεια, αποφάσισα να δω τι άλλο περιέχει η σελίδα της, εκτός από το «I Am Helene» (που μετρά 1,4 εκατομμύρια θεάσεις!). Μου έκανε εντύπωση ένα video που λεγόταν «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ), κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα» κι άλλο ένα που είχε τον τίτλο «Πώς μετατρέπεις την Ελλάδα από χώρα σε χώρο». Προσπάθησα να παρακολουθήσω το δεύτερο.

Πρόκειται (αν κατάλαβα καλά) για μια απόπειρα της ηθοποιού να σχολιάσει τη διεκδίκηση των ναυτικών συνόρων της χώρας μας από τη μεταπολίτευση κι έπειτα. Η Μουτσάτσου περιγράφει τις διπλωματικές αντεγκλήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε μια κρίσιμη εποχή, διαβάζει λάιβ τα πρακτικά (!) της Βουλής, επιλέγοντας ομιλίες του Ευάγγελου Αβέρωφ και του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν χαίρεται και πολύ με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Στη συνέχεια επιχειρεί να εξηγήσει «σκοτεινά σημεία» που έχει εντοπίσει στο ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο θαλάσσης και αναπαράγει τη θεωρία ότι η Ελλάδα μέσω των συμφωνιών για τις ΑΟΖ, τα χωρικά ύδατα και την εκμετάλλευση πόρων, απεμπολεί μέρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων (την ίδια θεωρία αναφέρει συχνά ο πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ). Χρησιμοποιεί ως πηγές την Μηχανή του Χρόνου και κάποια άρθρα από ενημερωτικά σάιτ και θυμίζει λίγο έναν άλλο γνωστό καλλιτέχνη, απόφοιτο τάλεντ σόου, που κάποτε διέδιδε θεωρίες για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Είναι κακό αυτό;

Προφανώς και όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα και να εκφράζει απόψεις, να κάνει αναλύσεις, να λέει ό,τι θέλει. Αυτά τα video όμως που υπάρχουν στο λογαριασμό της ηθοποιού, μας δείχνουν πως όταν ένας επώνυμος αρέσκεται στο να «αναλύει» περίπλοκα γεωπολιτικά ζητήματα ή ο,τιδήποτε άλλο θεωρεί πως το κατέχει καλά και παραληρεί πατριωτικά όπως στο Helene, ίσως και να έχει ανοίξει ο δρόμος του για να γίνει καταρχήν viral και έπειτα στέλεχος σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Γιατί όχι και βουλευτής;

Κρατάμε κάτι;

Σε άλλη σκοτεινή γωνιά του YouTube βρήκα το showreel της, δηλαδή μια συλλογή με video των καλύτερων στιγμών της. Πρώτο-πρώτο φιγουράρει το απόσπασμα της συμμετοχής της στην ταινία «Hangover», με τους Ζακ Γαλυφιανάκη, Εντ Χελμς, Μπράντλεϊ Κούπερ. Ωραίες εποχές, αθώα χρόνια.