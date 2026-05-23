Τι λέει η Γρατσία για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού - Το σχόλιο για την απουσία συγγενών των Τεμπών

Η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, μίλησε για την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού» αλλά και για τη στήριξη της προσπάθειας από άλλους συγγενείς ή θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένη από την προσέλευση του κόσμου.

«Σίγουρα η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, γιατί νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί τον παλμό και την ψυχή των συμμετεχόντων. Δεν ήταν μόνο η εξαιρετική ομιλία της κυρίας Καρυστιανού που άγγιξε την ψυχή μας, αλλά ήταν κομβική και η συμμετοχή του κόσμου. Το Ολύμπιον ήταν κατάμεστο. Άκουσα ότι ήταν κάποιες εκατοντάδες, ενώ εμείς ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία, σε μια κορύφωση, ότι ήταν 2.000 άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους. Μου έκανε εντύπωση αυτή η απόκλιση γιατί έχει να κάνει με νούμερα και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διαφορά» σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τη προσέλευση του κόσμου».

Σχετικά με την απουσία άλλων συγγενών θυμάτων των Τεμπών από τον χώρο, σχολίασε πως δεν γνωρίζει εάν ήταν κάποιος στον χώρο, γιατί ήταν πολύς ο κόσμος.

«Υπάρχουν γονείς οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυματικά μέλη και μάλιστα την πρώτη ημέρα της συλλογής των υπογραφών. Υπάρχουν και τραυματίες που υπέγραψαν και στηρίζουν το κίνημα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω γιατί δεν ήταν παρόντες, αν δεν ήταν παρόντες γιατί ήταν τόσος ο κόσμος. Ενδεικτικά, ο κ. Χατζηχαραλάμπους και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που προσήλθαν στο γραφείο, δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους και υπέγραψαν ως τα πρώτα ιδρυτικά μέλη» ανέφερε.

Αναφορικά με την κριτική που εκφράζεται για τη διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, η δικηγόρος της, σχολίασε πως «δεν είδα να ασκείται ουσιαστική κριτική».

«Αυτό που είδα και ανέγνωσα είναι απαξιωτικές κρίσεις και χαμηλού επιπέδου χαρακτηρισμούς, καθώς και ένδεια επιχειρημάτων. Ανέμενα με ενδιαφέρον αν έχουμε τοποθετήσει επί των θέσεων της ιδρυτικής διακήρυξη, που έχει κάτι το ξεχωριστό από άλλες. Επειδή οι στόχοι του κινήματος είναι ξεκάθαροι, η συγκεκριμένη τόλμησε να συμπεριλάβει συγκεκριμένες θέσεις» συμπλήρωσε σχετικά.

Όσον αφορά στην κριτική περί γενικοτήτων στο κείμενο, είπε πως μάλλον δεν έγινε σωστή ανάγνωσή της.

Η κα Γρατσία επεσήμανε πως «ναυαρχίδα του κινήματος είναι η κατάργηση του ακαταδίωκτου και της ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων».

Όσον αφορά στα περί ρωσικών επιρροών, απάντησε: «Καταλαβαίνω τον πανικό και τον φόβο σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να μιλάει κανείς χωρίς κανένα στοιχείο για εντολή από ξένο κράτος, οποιοδήποτε κράτος — δεν λέω μόνο για τη Ρωσία — εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ. Δείχνει και μια πολύ χαμηλού επιπέδου προσέγγιση. Δείχνει στόχευση να χτυπηθεί το συγκεκριμένο κίνημα με κάθε μέσο, χωρίς φραγμό».

Καταλήγιντας, η κα Γρατσία χαρακτήρισε «πρώιμο» οποιαδήποτε σενάριο για συνεργασία με άλλες δυνάμεις.