Η Ανθή Βούλγαρη τρολάρει τα είδη πρώτης ανάγκης: «Αν δεν φας καβουροδαγκάνες δεν μπορείς»

Απίστευτο τρολάρισμα έπεσε back stage από την Ανθή Βούλγαρη, η οποία έδειξε κάποια προϊόντα που βρίσκονται στις μειώσεις τιμών στα «είδη πρώτης ανάγκης».
Τι υπάρχουν μέσα σε αυτά;
- Δόλωμα για ποντίκια
- Καβουροδαγκάνες γιατί, «αν δεν φας καβουροδαγκάνες, δεν μπορείς», είπε η παρουσιάστρια του «Κοινωνία Ώρα Mega».
- Λαστιχάκια για τα μαλλιά
- Ψεύτικα νύχια
- Ξύστρα για φτέρνες
- Ψεύτικες βλεφαρίδες
- Νυχοκόπτης
- Τσιμπιδάκι για τα φρύδια
«Αν δεν πάω στο σούπερ μάρκετ να τα πάρω κάθε μέρα δεν μπορώ. Θα μας τρελάνετε ρε, θα μας τρελάνετε» είπε η Ανθή Βούλγαρη γελώντας.
