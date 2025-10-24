Η Ανθή Βούλγαρη τρολάρει τα είδη πρώτης ανάγκης: «Αν δεν φας καβουροδαγκάνες δεν μπορείς»

Απίστευτο τρολάρισμα έπεσε back stage από την Ανθή Βούλγαρη, η οποία έδειξε κάποια προϊόντα που βρίσκονται στις μειώσεις τιμών στα «είδη πρώτης ανάγκης».

Διαβάστε ακόμα: Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Έβαλαν σκούπες, παγωτά, μανταλάκια

Τι υπάρχουν μέσα σε αυτά;

Δόλωμα για ποντίκια

Καβουροδαγκάνες γιατί, « αν δεν φας καβουροδαγκάνες, δεν μπορείς », είπε η παρουσιάστρια του «Κοινωνία Ώρα Mega».

», είπε η παρουσιάστρια του «Κοινωνία Ώρα Mega». Λαστιχάκια για τα μαλλιά

Ψεύτικα νύχια

Ξύστρα για φτέρνες

Ψεύτικες βλεφαρίδες

Νυχοκόπτης

Τσιμπιδάκι για τα φρύδια

«Αν δεν πάω στο σούπερ μάρκετ να τα πάρω κάθε μέρα δεν μπορώ. Θα μας τρελάνετε ρε, θα μας τρελάνετε» είπε η Ανθή Βούλγαρη γελώντας.

Διαβάστε ακόμα: Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»