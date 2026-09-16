Η απάντηση του ΕΚΑΒ για τις ενέργεις των διασωστών στον Μαζωνάκη: Πώς καταρρίπτει το αφήγημα της γιατρού

Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση του εισαγγελέα.

Kατά την διαδικασία της απολογίας της η γιατρός φέρεται να υποστήριξε, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και ότι τα αλάρμ αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων.

Παράλληλα οι κατηγορούμενοι κατηγόρησαν το ΕΚΑΒ ότι έφτασε με καρέκλα αντίο για φορείο διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ με το ΕΚΑΒ να προβαίνει σε επίσημη απάντηση για την ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό.

Η απάντηση του ΕΚΑΒ για την ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα αναφορές που αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:



Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, κινητοποιώντας μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.



Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.



Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.



Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.



Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.

Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών

Συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και ενέργειες με σκοπό την συγκάλυψη γεγονότων που θα αποκάλυπταν στις αρχές το έγκλημα, περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προσωρινή κράτηση του ζεύγους των κατηγορούμενων γιατρών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γιατροί πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή καθώς:

Προέβησαν σε διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων εκτελώντας σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας, κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παραλείποντας να υποβάλουν τους ασθενείς στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο.

Ενεργούσαν με πλήρη συνείδηση των κινδύνων και των δυνητικών συνεπειών των πράξεών τους θέτοντας σε κίνδυνο ζωής τον καλλιτέχνη.

Παρά τις προειδοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος (alarms) που κατέγραφε ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ασθενούς, οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να συνεχίσουν την ιατρική πράξη.

Καθυστέρησαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, παρότι οι ίδιοι στερούνταν της δυνατότητας και των μέσων για την παροχή της απαιτούμενης επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Παρακώλυσαν τις έρευνες των Αρχών, μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, με συγκεκριμένες ενέργειες που στόχευαν "την παρεμπόδιση και τη συσκότιση της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας".

Τέλος στο ένταλμα του δικαστικού λειτουργού τονίζεται ότι προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας άλλος περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής για να αποτρέψει τους δύο κατηγορούμενους από την τέλεση ανάλογων εγκληματικών πράξεων. Έτσι η προσωρινή κράτηση καθίσταται κατά την κρίση της Δικαιοσύνης μοναδικό και αναγκαίο δικονομικό μέτρο.

Η ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί σε κατάθεση το πρόσωπο που κατονόμασε η κατηγορούμενη γιατρός ως παραλήπτη της φωτογραφίας που τράβηξε στον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης.

Στο ανακριτικό γραφείο ενδέχεται επίσης να κληθούν πρόσωπα με τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Η απολογία της γιατρού

Στην απολογία της η γιατρός φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων σύμφωνα με την εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα»:

ότι φταίει το ΕΚΑΒ για τον θάνατο γιατί δεν είχε φορείο μαζί του και σταμάτησαν την ΚΑΡΠΑ

τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026

οι φωτογραφίες που έβγαλε ήταν συνήθης πρακτική για την ίδια

δεν ανέφερε που έστειλε αυτές τις φωτογραφίες

είμαι καλή γιατρός - μου έτυχε αυτό

έχω αποδεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή

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Η απολογία του γιατρού

Στην απολογία του ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι:

δεν αποχώρησε από το εστιατόριο που βρισκόταν στις 14:43 γιατί τον κάλεσε η σύζυγός του

στις 16:00 είχε δικό του ραντεβού

συνταγογράφησε παραπεμπτικό σε δικό του ασθενή στις 16:06

οταν ενημερώθηκε πως υπήρξαν επιπλοκές με τον Γιώργο Μαζωνάκη έτρεξε να βοηθήσει

εμπλεξα λόγω της γυναίκας μου αλλά δεν πειράζει τη λατρεύω

φεύγοντας είπε πως θα κάνει αποχή από την τροφή και το νερό