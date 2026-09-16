Θάνατος Μαζωνάκη: Κατά της προσωρινής κράτησης των γιατρών προσφεύγει ο δικηγόρος τους

Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης που εξέδωσε ο ανακριτής της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα, κατά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, θα καταθέσει άμεσα ο συνήγορος τους Νίκος Αγαπηνός.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» αναφέρεται ότι «μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».

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Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί του μοιραίου ιατρείου με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από την ολονύχτια απολογία σχεδόν 18 ωρών στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, οδηγούνται στη φυλακή, καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, κατά την ΕΡΤ.

Καταλύτης για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προφυλάκιση των κατηγορουμένων στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς.

Θάνατος Μαζωνάκη - Λεπτό προς λεπτό η πλασμαφαίρεση

14:25 (1ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ηχεί για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης.

14:43 και 14:45: Η γιατρός βγάζει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια.

15:22 – 15:27 (2ο σήμα κινδύνου): Η συσκευή χτυπά εκ νέου και διακόπτει αυτόματα τη μεταφορά αίματος.

15:45 (3ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον καρδιακό παλμό.

16:10 (4ο σήμα κινδύνου): Η γιατρός ζητά τελικά από τη γραμματέα της να καλέσει το ΕΚΑΒ (166).

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Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να αποδομήσει το κατηγορητήριο υποστηρίζοντας ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε στις 16:15 και ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21.

Για πρώτη φορά παραδέχθηκε την έναρξη της θεραπείας, υπολογίζοντας τη διάρκειά της στα 43 λεπτά, ενώ υποστήριξε ότι τα αλάρμ του μηχανήματος ειδοποιούσαν για σπασμένη φλέβα και όχι για ανακοπή.

Παράλληλα, η υπεράσπιση επέρριψε σοβαρές ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενη ότι οι διασώστες έφτασαν στις 16:26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί σε καρέκλα, να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ μέχρι το ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Όσον αφορά το οπτικοακουστικό υλικό, η γιατρός ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση αποτελούσε συνήθη πρακτική για το προσωπικό της αρχείο και ότι απέστειλε το υλικό σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον σύζυγό της.

Θάνατος Μαζωνάκη - Τα στοιχεία «καταδίκη»

Σε ξεχωριστό σκέλος των απολογιών, ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου μίλησε για τις κινήσεις του την ημέρα του μοιραίου. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αποχώρησε από το εστιατόριο στις 14:43 επειδή δέχθηκε επείγουσα κλήση από το ιατρείο, αλλά προκειμένου να συνεχίσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πελάτες του.

Ακόμα, ισχυρίστηκε ότι στις 16:00 είχε προγραμματισμένη ιατρική συνάντηση με δικό του ασθενή στον χώρο του ιατρείου, στον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε παραπεμπτικό για εξέταση στις 16:06, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στον θάλαμο του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της κατάρρευσης.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κάποια ουσία πριν από τη θεραπεία, η οποία προκάλεσε οξεία επιπλοκή στον οργανισμό του.

Επιπλέον, καταθέσεις εργαζομένων και η έρευνα της Αστυνομίας αποδείκνυουν ότι οι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, καθάρισαν τον χώρο της κλινικής και προσπάθησαν να διαγράψουν κρίσιμα στοιχεία.

Καθοριστικά αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο παραλήπτης των φωτογραφιών και του βίντεο που ελήφθησαν στις 14:43 και 14:45, καθώς και τυχόν συνομιλίες για τη διαχείριση του περιστατικού.