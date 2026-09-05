Το σημείο της πρόσκρουσης του Phantom στην Τανάγρα - Αποκαλυπτικές εικόνες από την έρευνα

Εικόνες από το σημείο όπου κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom στην Τανάγρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των δύο πιλότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχητικό έχει διαλυθεί σε δύο ή τρία σημεία και έχουν προκληθεί εστίες φωτιάς τόσο στο δάσος όσο και σε επιχειρήσεις.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη σωστικών συνεργείων, όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσιεύει το Orange Press Agency.

Πώς έγινε το περιστατικό με την συντριβή του Phantom

Όπως φαίνεται το αεροσκάφος κατέπεσε σε βιομηχανική ζώνη και έχουν προκληθεί ζημιές σε μία επιχείρηση αγροτικών και γεωργικών προϊόντων. Παραμένει άγνωστο, μέχρι και αυτή την ώρα, το εάν υπήρχαν εργαζόμενη στο σημείο.

Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους φαίνεται ότι προσέκρουσαν σε κολώνες της ΔΕΗ και έπεσαν σε δασάκι ανατολικά προς Συκάμινο.

Σημειώνεται πως το F-4 Phantom συνετρίβη στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων της Athens Flying Week, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης του.

Το μαχητικό έχασε ξαφνικά ύψος, προσέκρουσε στο έδαφος κοντά στον διάδρομο και ακολούθησε έκρηξη.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.