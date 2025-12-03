Η Αθήνα χωρίς ταξί: Παρατείνεται η απεργία μέχρι την Παρασκευή

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοίνωσαν νέα 24ωρη απεργία έως την Παρασκευή (5/12), επεκτείνοντας την κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες και ήταν αρχικά διήμερη.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ προειδοποιεί για νέες δράσεις μετά τις γιορτές.

Έκτακτη μοτοπορεία προς τη Βουλή

Η απεργία των ταξί συνεχίζεται και σήμερα (3/12) με αμείωτη ένταση, καθώς αυτή την ώρα οι οδηγοί πραγματοποιούν αιφνιδιαστική μοτοπορεία προς τη Βουλή.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγη ώρα μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την καθυστέρηση στις απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε πεδίο ασφυκτικής κίνησης. Οι νέες ρυθμίσεις της Τροχαίας για την πομπή των ταξί προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι οδηγοί Ι.Χ. και οι συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν μια σειρά από μέτρα που θεωρούν κρίσιμα για την επιβίωση τους:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες

Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου

Αναπροσαρμογή τιμολογίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση

Παράλληλα, αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο, στην οποία θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στον σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τα Μάλγαρα. Εκεί ενώθηκαν με παραγωγούς λαϊκών αγορών, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους αγρότες που βρίσκονται επίσης σε κινητοποιήσεις.

Η σύμπραξη αυτή δείχνει ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις αποκτούν ευρύτερη δυναμική.