Η διαδρομή του «Ουρανία» με τους 4 τόνους κοκαΐνης: Η μέθοδος του Έλληνα «βαρόνου» ναρκωτικών

Για περισσότερα από δέκα χρόνια οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του Έλληνα «βαρόνου» της κοκαΐνης, από την πρώτη του αποφυλάκιση το 2015, τη σύντομη επιστροφή του στη φυλακή με απόφαση του Αρείου Πάγου, έως και την τελική αποφυλάκισή του πριν από περίπου έναν χρόνο, γεγονός που έθεσε σε αυξημένη επιφυλακή τις διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές θεωρούσαν βέβαιο ότι θα επιχειρούσε να επανέλθει ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς διέθετε πολυετή εμπειρία και ισχυρές διασυνδέσεις με καρτέλ της Λατινικής Αμερικής ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, ακόμη και με το καρτέλ του Μεντεγίν και μεταγενέστερα με τα διάδοχα σχήματα στην Κολομβία. Με την επέκταση των καρτέλ στον τομέα των μεταφορών και τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών διαύλων, ο ίδιος ενεργοποίησε τον στόλο αλιευτικών σκαφών που είχε αποκτήσει.

Μετά τη σύλληψή του το 2004, όταν το πλοίο “Africa1” καταδιώχθηκε από τις ισπανικές Αρχές και κατασχέθηκαν 5,5 τόνοι κοκαΐνης, η μέθοδος μεταφοράς ναρκωτικών τροποποιήθηκε, με έμφαση στα εμπορευματοκιβώτια και τους εμπορικούς στόλους. Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο ίδιος πίστευε πως θα μπορούσε να επιστρέψει στο «παιχνίδι», αλλάζοντας απλώς τις διαδρομές.

Πώς «πιάστηκε» το πλοίο

Όταν το αλιευτικό «Ουρανία» απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα, η ελληνική Δίωξη Ναρκωτικών ενημέρωσε άμεσα την DEA και τις ευρωπαϊκές Αρχές για αυξημένη ετοιμότητα στη Δυτική Αφρική. Αν και αρχικά κατευθύνθηκε προς τη Σενεγάλη, το σκάφος άλλαξε αιφνιδιαστικά πορεία και κινήθηκε προς τις ακτές της Γουιάνας, όπου εκτιμάται ότι παραλήφθηκε το φορτίο.

Μετά από ενημέρωση, το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας εντόπισε το «Ουρανία», το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς τις Αζόρες, αλλά ακινητοποιήθηκε έπειτα από επιχείρηση Γάλλων κομάντος. Συνελήφθη το πενταμελές πλήρωμα –τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος– και το σκάφος ρυμουλκήθηκε στη Μαρτινίκα.

Τι εντόπισαν στο «Ουρανία»

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 136 πακέτα κοκαΐνης, βάρους 25 έως 30 κιλών το καθένα, συνολικής ποσότητας άνω των 4 τόνων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης κρυφών χώρων για επιπλέον φορτίο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, μέσω μεθόδων που δεν θα απαιτούσαν προσέγγιση ακτών.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του τηρούν σιγή, οι διωκτικές Αρχές τον θεωρούν τον πλέον έμπειρο εν ζωή γνώστη του χώρου στην Ελλάδα, με βαθιά γνώση των διεθνών δικτύων διακίνησης. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, αν αποφάσιζε ποτέ να μιλήσει, θα μπορούσε να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για δομές που παραμένουν έως σήμερα στο σκοτάδι.