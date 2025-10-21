Η Έλενα, η 27χρονη αστυνομικός φοβάται για τη ζωή της: «Δεν έχει όρια, λάθος μου που τον συγχωρούσα»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε η 27χρονη αστυνομικός Έλενα, περιγράφοντας τα όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό.

Όπως επισημαίνει, η νεαρή γυναίκα αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει την ιστορία της μέσω βίντεο στα social media, ελπίζοντας πως έτσι ο 35χρονος θα σταματούσε να την παρενοχλεί.

Τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για κακοποιητικά περιστατικά, ωστόσο είτε υπαναχωρούσε και τον συγχωρούσε είτε δεχόταν απειλές από τον ίδιο, με αποτέλεσμα να αποσύρει τις καταγγελίες.

Για τον πρόσφατο ξυλοδαρμό που υπέστη σε νυχτερινό μαγαζί, περιέγραψε πως ο 35χρονος την έβριζε, έκανε επιθετικές χειρονομίες και ξεκίνησε να την κλωτσά, παρά την παρέμβαση ενός φίλου του που προσπάθησε να τον συγκρατήσει.

Σύμφωνα με την ίδια, η βία εκδηλωνόταν επειδή ο πρώην σύντροφός της δεν μπορούσε να δεχτεί ότι εκείνη ήθελε να τον απομακρύνει από τη ζωή της.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ αναζητούσαν τον 35χρονο για να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο εμφανίστηκε στην Κρατική Ασφάλεια μόνο όταν αυτό έληξε. Ο ίδιος έχει τεθεί πλέον σε διαθεσιμότητα.

«Ήμασταν 4 χρόνια σε σχέση, χωρίζαμε και τα βρίσκαμε ξανά επειδή γινόταν κακοποιητικός. Με είχε χτυπήσει και άλλες φορές, είχα κάνει ξανά καταγγελία αλλά την είχα πάρει πίσω επειδή τον συγχωρούσα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτανε σε απειλές για να πάρω τις καταγγελίες μου πίσω. Το λάθος μου ήταν ότι τον συγχωρούσα. Την τελευταία καταγγελία, που έγινε τον Ιούνιο, δεν την πήρα πίσω γιατί έμαθα ποιος είναι πίσω από την καταγγελία που έγινε σε βάρος μου.

Το τελευταίο περιστατικό έγινε όταν εγώ διασκέδαζα με την παρέα μου. Με πέτυχε σε μια στιγμή που ήμουν μόνη μου. Δεν ξέρω αν το σχεδίασε. Με πλησίασε, ξεκίνησε να με βρίζει, να μου κάνει χειρονομίες και ήρθε ένας φίλος του να τον σταματήσει. Με χτύπησε ενώ με έβριζε και προσπάθησα να φύγω. Μου έπιασε το χέρι, με τράβηξε με δύναμη, με πέταξε κάτω και ξεκίνησε να με χτυπά», είπε αρχικά.

«Ό,τι έχει κάνει, όλη του η κακοποιητική συμπεριφορά οφείλεται στο ότι κατάλαβε ότι η απόφασή μου να χωρίσουμε ήταν οριστική. Ένιωσε αδιαφορία και του βγήκε ξανά επιθετικότητα. Έχει διαρρεύσει βίντεο από προσωπικές μας στιγμές σε αρκετές ομαδικές συνομιλίες. Μου το είπαν πολλοί γνωστοί μου και μέσα από την αστυνομία. Το θέμα μου είναι οι ρυθμίσεις της δικαιοσύνης γιατί καθυστερούν. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου. Έκανα αυτό το βίντεο μήπως και θορυβηθεί. Δεν έχει όρια για αυτό κατέληξα να κάνω αυτό το πράγμα», συνέχισε.



