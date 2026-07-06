Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο: 5 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και επίδομα σε πληγέντες ​

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, για τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή και ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα που για τους πολίτες που επλήγησαν.

Αποφασίστηκε ότι, πέντε εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση τον ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος συνοδευόμενος από τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά και τον συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, μετέβη στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Εκεί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε δήλωση του από το σημείο ανέφερε : «Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δυο Δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες».

Διαβάστε επίσης: Φονική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης: Κατέληξε η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, κτίρια των οποίων έχουν υποστεί βλάβες ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι «ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας οι πολίτες θα προσέλθουν στον Δήμο μαζί με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο Ε1 και το Ε9 για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα των βιοτικών αναγκών».

Σε ό, τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές σημείωσε ότι «ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και είπε ότι άμεσα θα βγάλει συνεργεία, ούτως ώστε να κάνει αυτή τις αυτοψίες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν». «Ανακοινώσαμε την απόφαση που έχουμε πάρει, η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Και συνεννοηθήκαμε και με τους δύο δημάρχους και με την Περιφέρεια σε ό, τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές, το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκ. Ευρώ», διευκρίνισε ο κ. Κατσαφάδος.

«Υπάρχει διαβεβαίωση δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Το μερίδιο που αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος είναι πολύ σημαντικό. Από εμάς εξαρτάται να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται», δήλωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης , εκτιμώντας ότι έως αύριο θα έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή των ζημιών.

«Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τον κ. Κατσαφάδο για στήριξη της Κεντρικής διοίκησης στις πληγείσες περιοχές μας ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό. Είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης σε τέτοιες στιγμές, περάσαμε εφιαλτικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμα σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης, οι κάτοικοι περιμένουν και εμείς είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Οι καταστροφές στο δήμο Παύλου Μελά

Ο απολογισμός για τις καταστροφές από τη φωτιά στο δήμο του Παύλου Μελά, αναφέρει:

Στον οικισμό Φιλοθέης υπάρχουν φθορές στο κύριο κτίσμα 2 οικιών, φθορές στην περίφραξη 3 οικιών, φθορές στον αύλειο χώρο άλλων 3 οικιών , ολική καταστροφή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5, ολική καταστροφή 8 παραπηγμάτων (ξύλινες παράγκες που λειτουργούσαν ως αποθηκευτικοί χώροι), φθορές σε γεωτρήσεις και πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης.

Στη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ευκαρπίας καταγράφηκαν: ολοσχερής καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων, μερική καταστροφή άλλων 3 επαγγελματικών χώρων και μερική καταστροφή στον αύλειο χώρο 5 επαγγελματικών χώρων.

Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (7/6) οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα ούτως ώστε να μην αισθανθεί και να μην μείνει κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δύο δημάρχους και την περιφερειάρχη θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας και θα βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά, τα οποία θα είναι άμεσα ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ήδη, από το πρωί, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών "χτενίζουν" την περιοχή ούτως ώστε να καταγράψουν τις ζημιές σε κτίρια. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε και τους ιδιώτες -προφανώς και τις επιχειρήσεις, και να δούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, τι έργα χρειάζονται για την αποκατάστασή τους, ούτως ώστε να βγάλουμε μια χρηματοδότηση για άμεση αποκατάσταση» επισήμανε, λίγο πριν ανακοινώσει το επίδομα.

Διαβάστε επίσης: Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Επιχωματώσεις για να θαφτούν οι φλόγες - Προσοχή στο τοξικό νέφος

Ερωτηθείς για το ζήτημα οικοπέδων που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί σε καθαρισμό, ο υφυπουργός απάντησε: «Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι ένα προληπτικό μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια στην πατρίδα μας, και έχουμε δει με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί, ότι λειτουργεί καταλυτικά στο πεδίο. Μπορεί, φέτος, να είχαμε μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα που μένουν. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ότι τελείωσε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τον καθαρισμό του οικοπέδου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα να το καθαρίσει. Η Πυροσβεστική είναι δέκτης πάρα πολλών καταγγελιών, τις οποίες ερευνά».

Ο υφυπουργός απηύθυνε έκκληση απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. «Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές, οι οποίες σώζουν. Είναι εκεί για να μπορέσουν να σώσουν τη ζωή του καθενός και της καθεμιάς από μας. Είναι εντολές, οι οποίες σώζουν τις περιουσίες μας. Εντολές οι οποίες σώζουν το φυσικό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατσαφάδος, πριν από τη σύσκεψη, επισκέφθηκε τους τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424. «Είναι εξαιρετικά άδικο να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να δαπανούνται τόσοι πολλοί πόροι, να αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων από μια απερισκεψία και από ένα λάθος, που κάνει κάποιος συμπολίτης μας. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης» τόνισε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ενίσχυση το ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής. «Είδατε, με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά ότι συνέδραμαν το ανακριτικό της Θεσσαλονίκης και στελέχη από την Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να εξακριβώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε ποιο ήταν το αίτιο γι’ αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 8:30 το βράδυ, που ήταν αδύνατον να επιχειρήσουν εναέρια μέσα και τη μάχη να δίνουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εθελοντές μας, καθώς και τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου χρειάστηκε».

