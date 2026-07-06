Αναστάτωση έχει προκληθεί μετά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, καθώς φέρεται να παράγονται ουσίες οι οποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό, ακόμα και καρκινογόνες.

Το νέφος, δεν αποτελεί απειλεί μόνο για την Θεσσαλονίκη, αλλά και για την Αττική καθώς ανιχνεύτηκαν σωματίδια και στην Αθήνα.

«Το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική. Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ρύποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της Κεντρικής και της Νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς.



Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, εξήγησε ότι ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, οι οποίες είναι επιίνδυνες.

«Η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι στο νέφος περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία, όπως είπε, είναι εισπνεόμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία.

Ωραιόκαστρο: Ποιες ομάδες δεν πρέπει να εκτεθούν στο νέφος

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι ευπαθείς ομάδες και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα δεν θα πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο νέφος.

«Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης: Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Έφτασε μέχρι την Αττική και την Κόρινθο το τοξικό νέφος - Η εξήγηση Κολυδά

Παράλληλα, συνέστησε την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, καθώς και τη σωστή χρήση των κλιματιστικών.

Ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του κλιματισμού

Ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δίνεται και στην χρήση του κλιματισμού. Κατά τις οδηγίες του κύριου Θωμαΐδη, τα κλιματιστικά θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση ο μολυσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό των κατοικιών, αυξάνοντας την έκθεση των πολιτών στους ρύπους.

Τοξικό Νέφος: Τα συμπτώμτα και οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Σε περίπτωη που εκτεθούμε στο νέφος, τότε σίγουρα θα έχουμε ερεθισμό, σύμφωνα με τον Καθηγητή που ανέλυσε τα συμπτώματα.

«Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μάς ειδοποιεί ότι πρέπει να προστατευτούμε. Όταν αρχίζει ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης», τόνισε.

