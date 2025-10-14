Η κατάθεση του συνεργού στο φονικό της Φοινικούντας: Τι δηλώνει η μητέρα του για τον δράστη

Άγνοια για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και για την εμπλοκή του γιου της δήλωσε η μητέρα του 22χρονου που φέρεται να ήταν συνεργός του φυσικού αυτουργού.

Οι δύο δράστες της στυγερής δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις Αρχές το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου — πρώτα ο 22χρονος συνεργός και λίγη ώρα αργότερα ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η μητέρα του 22χρονου ανέφερε: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από τότε. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’. Πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί, όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».

Η κατάθεση του 22χρονου

Ο 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές, έδωσε πολύωρη κατάθεση στη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι το καλοκαίρι του 2022, σε ηλικία 19 ετών, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως φέρεται να είπε, τους τελευταίους δύο μήνες είχε επιστρέψει στη Φοινικούντα με σκοπό να εκβιάσει το θύμα, ζητώντας του ξανά χρήματα. Ομολόγησε, μάλιστα, ότι αυτός βρισκόταν πίσω από τις δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του επιχειρηματία που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο 22χρονος φέρεται να αποφάσισε να προχωρήσει στη δολοφονία όταν ο επιχειρηματίας σταμάτησε να λαμβάνει σοβαρά τις απειλές του, οργανώνοντας τελικά το «χτύπημα» μαζί με τον συνεργό του.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, εστιάζοντας στα δεδομένα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στη διπλή δολοφονία, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν συλληφθεί.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο οι καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων, όσο και τα νέα στοιχεία που αξιολογεί η αστυνομία, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως τα κίνητρα και ο τρόπος δράσης των δραστών.