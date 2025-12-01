Η κυβέρνηση θέλει ανοιχτούς δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν: Μπλόκα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ε65

Με πολλαπλά μπλόκα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, καθώς το οδικό δίκτυο της χώρας έχει «κοπεί» στα δύο, στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Μάλιστα μετά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (01/12) στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες τόνισαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, αναφέρει η ΕΡΤ.

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν θα εμποδιστεί η κυκλοφορία»

Την ώρα που οι αγρότες είχαν εμποδίσει την κυκλοφορία στην οδική ραχοκοκαλιά της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνιζε χαρακτηριστικά: «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία.

Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του.»

Σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε παντού. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για ταχύτερες πληρωμές, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου.

Η αστυνομία με τρόπο που εκείνη θα επιλέξει θα επιβάλει το νόμο και οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί».

Η Ελλάδα κατεβάζει «ρολά» - Στους δρόμους οι αγρότες

Την Τρίτη αναμένονται νέες αφίξεις στο μπλόκο τόσο από το νομό Λάρισας όσο και από τη Μαγνησία ενώ οι αγρότες αποφάσισαν και τον στενότερο συντονισμό με τα άλλα μπλόκα της χώρας.

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (02/12), η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Παράλληλα, κλειστή για 2η ημέρα παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενίσχυσαν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας και δήλωσαν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δώσουν σκληρή και πολυήμερη μάχη έως ότου λυθούν τα προβλήματα τους. Σε συντονισμό με τους αγρότες που κινητοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Μπλόκα και «ανταρτοπόλεμος»

Εν τω μεταξύ, με μια αιφνιδιαστική κίνηση, ομάδα αγροτών πέρασε μέσα από τα χωράφια, κατάφερε να φτάσει στα διόδια Μαλγάρων και να κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν. Δημιουργήθηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας για να μπορέσουν να περάσουν τα οχήματα αλλά δεν αποφεύχθηκε η ένταση.

Δυναμικό είναι το «παρών» και στο μπλόκο στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, από τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Η κινητοποίηση αναμένεται να διαρκέσει μία ώρα.