Πρέπει να ανησυχήσουμε; Μεγάλος λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε στη Μεσόγειο

Οι καρχαρίες στη Μεσόγειο, όλο και αυξάνονται και ειδήσεις για το «κολύμπι» τους στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αποτελούν συνό φαινόμενο για την τελευταία χρονιά.
Ωστόσο, μια σπάνια επίσκεψη κατέγραψε δύτης. Ο λόγος για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο Θάλασσα.
«Ο καρχαρίας βρισκόταν πολύ κοντά μας. Και, στην πραγματικότητα, τα δάχτυλά μου έτρεμαν όταν προσπαθούσα να ενεργοποιήσω την κάμερα», δήλωσε ο εθελοντής δύτης Ντερκ Ρέμερς στο BBC.
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Πού οφείλεται η αύξηση των καρχαριών στη Μεσόγειο
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπεραλίευση έχει συμβάλει στο να οδηγηθεί το είδος αυτό στο χείλος της εξαφάνισης στη Μεσόγειο.
Οι επιστήμονες λένε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, καθώς ο καρχαρίας, που πιστεύεται ότι είναι ενήλικος αρσενικός, εντοπίστηκε πολλά μίλια ανοικτά της ακτής, μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας.
Οι οικολόγοι δήλωσαν ότι ελπίζουν η παρατήρηση αυτή να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα νερά της Μεσογείου.
Δύτες που εργάζονται για τη ΜΚΟ Healthy Seas κατέγραψαν το βίντεο ενώ καταδύονταν για να αναδείξουν το πρόβλημα των λεγόμενων «διχτυών-φαντασμάτων».
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