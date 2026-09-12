Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και ρύθμισης της ιατρικής διαφήμισης

Την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου στον χώρο της υγείας και ρύθμισης της ιατρικής διαφήμισης επαναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επικαιροποιώντας προτάσεις που έχει καταθέσει από το 2020.

Ο ΙΣΑ ζητά, μεταξύ άλλων, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες longevity, έλεγχο της ιατρικής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημιουργία ανεξάρτητου, εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού για τις δομές υγείας.

Κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας. Ήδη από το 2020 έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης.

«Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης είναι υπόθεση ευθύνης», αναφέρει ο ΙΣΑ και στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι διενεργεί συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους στα ιατρεία.

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Τι ζητά ο ΙΣΑ από την Πολιτεία

Έλεγχο της διαφήμισης και παρουσίας στα Social Media: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να τοποθετείται δημόσια ή να διαφημίζει ιατρικές πράξεις χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του ΙΣΑ.

Νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες Longevity Ζητάμε άμεσα από την Πολιτεία ένα σύγχρονο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη μακροζωία, ώστε να μπει τέλος σε ανεξέλεγκτες πρακτικές.

Εξειδικευμένο Ελεγκτικό Σώμα για το χώρο της υγείας : "Υπάρχει τεράστιο κενό μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο πραγματοποιούσε τους ελέγχους στις δομές υγείας ,με εξειδικευμένο προσωπικό . Ο ΙΣΑ αφενός δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και εξειδίκευση και αφετέρου αποτελεί στρέβλωση να φέρει ένας Φορέας, ταυτόχρονα την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου. Απαιτείται η επαναφορά ή η θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού από την Πολιτεία"

Παράλληλα, προσθέτει, «κρίσιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι ο ίδιος ο πολίτης».

Πριν εμπιστευτείτε την υγεία σας σε έναν γιατρό, θυμηθείτε:

Αναζητήστε την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» του Ιατρικού Συλλόγου, σε εμφανές σημείο. Είναι η μόνη επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο .

Ελέγξτε το βιογραφικό του γιατρού. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα social media.

Επιλέξτε αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με «πρωτοποριακές» τεχνικές που υπόσχονται θαύματα αλλά δεν εφαρμόζονται πουθενά

«Στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε πειραματισμοί. Η προστασία της Δημόσιας υγείας είναι ευθύνη της πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων των Επιστημονικών Φορέων αλλά και του ίδιου του πολίτη», καταλήγει ο ΙΣΑ .