Ηλιούπολη: Αίτημα του δήμου για μοριοδότηση των υποψηφίων στις Πανελλήνιες λόγω της τραγωδίας

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, μετά τους τραγικούς θανάτους των δύο 17χρονων κοριτσιών, που φοιτούσαν σε σχολείο του δήμου, απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στο Υπουργείο παιδείας, ζητώντας τη μοριοδότηση των συμμμαθητών τους στις Πανελλήνιες.

Στην επιστολή αναφέρει πως «Η ανείπωτη τραγωδία που έλαβε χώρα με το απονενοημένο διάβημα στο οποίο προέβησαν δύο 17χρονα κορίτσια [...] συγκλόνισε βαθιά την κοινωνία μας και ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο τα κενά και τις παθογένειες της εκπαίδευσης.

Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πράξουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα [...]. Αναγνωρίζω ως άνθρωπος που έχει βιώσει την απαιτητική διαδικασία των εξετάσεων ότι η διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών που δίνουν σε λίγες ημέρες Πανελλήνιες και φοιτούν στο 5ο λύκειο είναι σχεδόν αδύνατη».

Στη συνέχεια προσθέτει πως «Όμως ως κοινωνία είμαστε εδώ για να αποδείξουμε σε συνεργαίσ ότι μπορούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, και για τα παιδιά που έχουν βιώσει αυτό το τραγικό γεγονός, να εξασφαλιστεί κάποια μοριοδότηση», ενώ ξεκαθαρίζει πως:

«Το αίτημα αυτό δεν αποσκοπεί στην άνιση μεταχείρηση, αλλά στην αποκατάσταση μία αντικειμενικά άνισης αφετηρίας, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές καλούνται να εξεταστούν υπό συνθήκες έντονου ψυχικού τραύμτατος».