Ηλιούπολη: Ο Σύλλογος Γονέων ζητά την μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες μετά την τραγωδία

Μετά τον δήμο της Ηλιούπολης, και η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την μοριοδότηση των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μετά την τραγωδία, ενώ παράλληλα επιθυμεί την άμεση ενίσχυση των σχολείων της Ηλιούπολης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Αρχικά, σε ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο κοριτσιών και ζητά να υπάρξει σεβασμός στη μνήμη τους, αλλά και προστασία της ψυχικής κατάστασης των μαθητών.

«Οι σκέψεις όλων μας – γονιών, παιδιών, μαθητών και καθηγητών – είναι στα δύο νέα κορίτσια που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή. Με σεβασμό και βαθιά οδύνη, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που βιώνουν αυτό το μαρτύριο.

Ολόκληρη η κοινωνία της Ηλιούπολης και η σχολική μας κοινότητα βιώνουν εδώ και μέρες μια ανείπωτη τραγωδία. Παρακαλούμε θερμά, αυτές τις δύσκολες ώρες, να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας και στις οικογένειες που ζουν το αδιανόητο. Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών.

Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των μαθητών, των καθηγητών και των γονιών, με άμεση φροντίδα από ειδικούς φορείς και επιστήμονες, καθώς και με ουσιαστική ενημέρωση των γονέων για τη διαχείριση αυτής της τόσο δύσκολης κατάστασης και την επικοινωνία με τα παιδιά τους.

Επιπλέον, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υποστήριξη των παιδιών και των καθηγητών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά χρειάζεται μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, όπως οφείλει να διασφαλίζει η Πολιτεία, ειδικά εν έτει 2026.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης με έγγραφα προς το υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκής υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστωση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Οι γονείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο και πιο όμορφο κόσμο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.