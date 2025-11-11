Ιωάννα Τούνη: «Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα» δήλωσε ο δικηγόρος της

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε χθες Δευτέρα (10/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn με τη δίκη να διακόπτεται το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και να αναμένεται να συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Σήμερα (11/11) το πρωί ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για την υπόθεση λέγοντας - μεταξύ άλλων - πως οι δύο κατηγορούμενοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα.

Διαβάστε επίσης - Πάνω από δύο ώρες κατέθετε η Ιωάννα Τούνη κεκλεισμένων των θυρών για το revenge porn βίντεο

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μη μεταλλαχθεί η δίκη σε show. Οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Αυτό που προκαλεί θλίψη είναι ότι εμφανίζονται ως θύματα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό;

Λένε τέτοιους ισχυρισμούς, τους ακούνε οι κυρίες Εφέτες και η κυρία Εισαγγελέας, τους ακούμε εμείς και προσωπικά λέω μέσα μου, "Θεέ μου, έχουν συνειδητοποιήσει ότι προκαλούν;".

Οι κατηγορούμενοι είναι δυο, ο λήπτης και ο άνδρας που συμμετέχει στη συγκεκριμένη παράνομη βιντεογράφηση», δήλωσε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Διαβάστε επίσης - Ιωάννα Τούνη: Στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn - «Είχαν στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»

«Η κυρία Τούνη δε θέλει χρήματα. Γι’ αυτό και δεν έχει κάνει αγωγή. Από την πρώτη στιγμή θα μπορούσε να κάνει αγωγή για δικοπραξία και να ζητάει χρήματα για ηθική βλάβη.

Το μόνο που θέλει είναι την παραδειγματική καταδίκη τους, για να πάει ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες γυναίκες και στους υπόλοιπους που μπορεί να έχουν τέτοιες διαθέσεις», τόνισε στη συνέχεια ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη.