Ηράκλειο: Στη φυλακή και ο τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας Δασκαλάκη

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός, που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μετά από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Ο 57χρονος κατηγορούμενος τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ η απόφαση για την προφυλάκιση του λήφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο, μετά τη διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας.

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Για την ίδια υπόθεση, προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί τόσο ο 32χρονος γιος του 57χρονου, όσο και ο 69χρονος βοσκός που εργαζόταν για την οικογένεια, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, μία εκ των συνηγόρων πατέρα και γιου, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου και των εξετάσεων DNA, προκειμένου να προβούμε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προς άρση της προσωρινής κράτησής τους».