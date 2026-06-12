«Ήρθε επίτηδες μπροστά μου και μάρσαρε, είναι επικίνδυνος» - Τι είπε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση στο Ίλιον

Επικίνδυνη περίπτωση αποκάλεσε τον 30χρονο, η γυναίκα που γρονθοκοπήθηκε από οδηγό αυτοκινήτου, μετά από λογομαχία για προτεραίοτητα στο Ίλιον, μπροστά στο παιδί της που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Live News, διερωτήθηκε γιατί «είναι έξω;», ενώ ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν προέβη σε καμία παράβαση και ότι ο 30χρονος επίτηδες στάθμευσε μπροστά της.

«Είναι πολύ επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση, ούτε παράβαση έκανα, ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να.... Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω... », είπε η γυναίκα και πρόσθεσε:

«Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτός ήταν πολύ πιο μπροστά μου. Τουλάχιστον... πενήντα μέτρα, αρκετά μακριά. Και ήρθε επίτηδες μπροστά μου. Δεν τρακάραμε αλλά ήρθε και... μάρσαρε, και έκατσε... έτσι, σφήνα μπροστά μου»

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της, μετά την επίθεση ανέφερε: «Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».

Σε ψυχιατρική κλινική ο οδηγός που γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο Ίλιον

Στο μεταξύ νωρίτερα η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της για να καταθέσει μήνυση για τις κατηγορίες της απρόκλητης επίθεσης και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA.

Από την εξέταση του βίντεο από το περιστατικό βρέθηκε το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας και διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά ήταν σε διαδικασία μεταβίβασης σε αυτόν.

Τελικώς, ταυτοποίθηκε και εκείνος και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου έγινε εξέτασή του και τελικώς κρατήθηκε για νοσηλεία, είπε η ίδια.

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου το ίδιο άτομο είχε εισαχθεί και στο παρελθόν σε κλινική και φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα, «και ίσως εξηγείται και η επίθεση».

Ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα αποφανθεί για το εάν θα γίνει δίωξη ή όχι.