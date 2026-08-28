Ιταλία: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που χάθηκε στο Ιόνιο - Στερεύουν οι ελπίδες

Οι ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο επιχειρηματία από την Ισπανία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοούνταν στο Ιόνιο Πέλαγος αφού έπεσε από το σκάφος του ανάμεσα στις ακτές της Σικελίας και της Ελλάδας.

Η οικογένεια έλαβε επιβεβαίωση την Πέμπτη από την Ισπανική Υπηρεσία Ναυτικής Διάσωσης, η οποία μετέδωσε την απόφαση των ιταλικών αρχών να τερματίσουν την επιχείρηση μετά από αρκετές ημέρες έρευνας, σύμφωνα με το ισπανικό Forbes.

Ο Μουτίλμπα είχε αποπλεύσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες (Σικελία) με τη σύζυγό του, Κάρμεν, 67 ετών, με προορισμό την Πύλο της Ελλάδας.

Το χρονικό της εξαφάνισης στο Ιόνιο

Το περιστατικό συνέβη την επόμενη μέρα: αφού έπιασε έναν τόνο, ο επιχειρηματίας γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα ενώ τον καθάριζε. Φώναξε για βοήθεια, αλλά η σύζυγός του, παγωμένη από το σοκ, φέρεται να μην μπόρεσε να χειριστεί το σκάφος εγκαίρως και αυτό συνέχισε την πορεία του, απομακρυνόμενο από το σημείο.

Η Κάρμεν πέρασε τρεις μέρες μόνη της στο πλοίο, χωρίς να υπάρχει υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για να σημάνει συναγερμό, ενώ ένας φίλος του ζευγαριού ανέφερε ότι το σκάφος είχε παρεκκλίνει από την πορεία του.

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Μόλις την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επέστρεψε το σήμα του κινητού της τηλεφώνου, μπόρεσε να επικοινωνήσει με την ξηρά και να ενεργοποιήσει το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους για να το οδηγήσουν σε ένα ασφαλές λιμάνι στην Πύλο.

Δέκα ημέρες ερευνών στο Ιόνιο

Στην επιχείρηση έρευνας, που συντονίστηκε από το Υποκέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης του Ρέτζιο της Καλαβρίας, συμμετείχαν αεροσκάφη της Ιταλικής Ακτοφυλακής με συνδρομή εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Η ακτίνα της έρευνας καθορίστηκε με βάση την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο.

Σύμφωνα με τον γιο του επιχειρηματία, Σέρτζιο, η θεία του Νούρια ταξίδεψε στις Συρακούσες, όπου οι ιταλικές αρχές της επιβεβαίωσαν την περασμένη Τρίτη ότι το πρωτόκολλο εξακολουθούσε να ισχύει και ότι η περιοχή θα «χτενιζόταν» έως και πέντε φορές την ημέρα. Ήταν η ίδια, σε συνεχή επαφή με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη, που έλαβε την ειδοποίηση για το οριστικό τέλος της επιχείρησης.

Η οικογένεια αποδίδει την παράταση των ερευνών τις τελευταίες ημέρες στην πίεση που ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης λόγω της υπόθεσης και έχει θρηνήσει την έλλειψη μεγαλύτερης θεσμικής υποστήριξης από την Ισπανία.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις έρευνες για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο Σέρτζιο, ο οποίος ζήτησε επίσης περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη για τη μητέρα του, η οποία ήταν άμεσος μάρτυρας του ατυχήματος.