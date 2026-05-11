Καιρός: Από Μάη... καλοκαίρι - Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία πλησίασε σήμερα τους 35 βαθμούς

Καλοκαιρινός καιρός με τον υδράργυρο στους 34,4°C στην Κρήτη. Δείτε τις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Ζέστη στην Αθήνα | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Θερμοκρασίες καλοκαιριού επιφύλασσε η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και, κυρίως, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το top-5 των θερμοκρασιών καταγράφηκε σήμερα, 11 Μαΐου, στη Νεάπολη Λασιθίου (34,4 βαθμοί), στις Βουκολιές Χανίων (34 βαθμοί), στο Ηράκλειο - ΕΛΜΕΠΑ (33,8), σε Αλκιανό και Κίσσαμο Χανίων (33,6 και 33,4).

Πέραν της Κρήτης καταγράφηκαν 30,4 βαθμοί στη Λιβαδειά, 30,2 βαθμοί στην Καρδίτσα και την Ίο, 29,9 βαθμοί στο Λευκοχώρι φθιώτιδας και 29,9 βαθμοί στη Χαλκίδα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη έφτασε τους 24,9.

