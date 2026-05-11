Καιρός «ασανσέρ»: Μετά τα 30άρια έρχονται καταιγίδες – Πότε αλλάζει το σκηνικό

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τη σταθερότητα, καθώς ο καιρός ετοιμάζεται για ένα εντυπωσιακό «σλάλομ» μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα θυμίζουν δύο διαφορετικές εποχές συσκευασμένες σε μία, ξεκινώντας με ανοιξιάτικη διάθεση που γρήγορα μετατρέπεται σε καλοκαιρινό καύσωνα, πριν καταλήξει σε φθινοπωρινή αστάθεια.



Τρίτη: Η ημέρα που το θερμόμετρο θα «φλερτάρει» με το καλοκαίρι

Αν ψάχνατε τη στιγμή για να βγάλετε τα κοντομάνικα, η Τρίτη είναι η δική σας ημέρα. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα χάρη σε έναν νοτιοδυτικό άνεμο που θα λειτουργήσει ως «καταβάτης».

Αυτό το φαινόμενο θα εκτοξεύσει τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με περιοχές όπως η ανατολική Πελοπόννησος, η Λακωνία, η Θεσσαλία και η Κρήτη να βλέπουν το θερμόμετρο να προσεγγίζει ακόμα και τους 32°C. Είναι μια θερμική έξαρση που θα μας κάνει να ξεχάσουμε για λίγο ότι βρισκόμαστε ακόμα στην άνοιξη.

Το θολό τοπίο και η βαριά ατμόσφαιρα που μας ταλαιπώρησαν τις τελευταίες ώρες φτάνουν στο τέλος τους. Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, που περιόρισε την ορατότητα και δημιούργησε μια αποπνικτική αίσθηση, υποχωρεί σταδιακά.

Οι άνεμοι αναλαμβάνουν δράση και «σκουπίζουν» την ατμόσφαιρα, σπρώχνοντας τα σωματίδια προς την Τουρκία. Ήδη από σήμερα, η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα αρχίσουν να βλέπουν τον ουρανό να καθαρίζει, προσφέροντας ανάσες δροσιάς και καθαρού αέρα πριν από τη μεγάλη αυριανή ζέστη.

Η μεγάλη ανατροπή της Πέμπτης και το «αντίο» στη ζέστη

Από την Πέμπτη, όμως, το σκηνικό αλλάζει άρδην και ο καιρός φοράει το... ασταθές του πρόσωπο. Ένας ψυχρός αέρας που κατηφορίζει από τα Βόρεια Βαλκάνια θα φέρει το περιβόητο «καιρικό σκαμπανέβασμα». Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα επίπεδα του καύσωνα και θα επιστρέψει σε πιο φυσιολογικές τιμές, κοντά στους 24 με 26°C. Μαζί με τη δροσιά, έρχονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Αυτό το μοτίβο αστάθειας φαίνεται πως θα μας συντροφεύσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, θυμίζοντάς μας ότι η άνοιξη κρύβει πάντα εκπλήξεις πίσω από την ηλιοφάνεια.