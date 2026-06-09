Καιρός δύο «ταχυτήτων»: Ζέστη το πρωί και καταιγίδες το απόγευμα προβλέπει ο Μαρουσάκης

Ο καιρός τη Δευτέρα χαρακτηρίστηκε από έντονη αστάθεια, αφού εκδηλώθηκαν καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα από το ύψος της κεντρικής Στερεάς και πιο βόρεια.

Ανάλογη εικόνα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, με τα πρωινά να χαρακτηρίζονται από ήπιο καιρό και ζέστη και την αστάθεια να κάνει την εμφάνισή της από το μεσημέρι και έπειτα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Προς το Σαββατοκύριακο μάλιστα περιμένουμε πιο έντονη και οργανωμένη αστάθεια που θα οδηγήσει και σε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Μαρουσάκης: Ασταθής ο καιρός από σήμερα

Σήμερα, Τρίτη, περιμένουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας (κεντρικά και βόρεια) και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, προέβλεψε ο μετεωρολόγος.

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Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα απασχολήσουν Ήπειρο, Μακεδονία (κεντρική και Δυτική), εσωτερικό Θεσσαλίας, κεντρική και δυτική Στερεά και βουνά της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι καλός με υψηλές θερμοκρασίες.

Στην Αττική η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά ωστόσο αργότερα περιμένουμε να διαλυθεί και να κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 33 βαθμούς. Άξιο αναφοράς το μελτέμι στο Αιγαίο με την ένταση του ανέμου να φτάνει ακόμα και τα 7 μποφόρ στο στενό του Καφηρέα.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουν μείνει υπολείμματα της χθεσινής αστάθειας ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Ο καιρός θα ανοίξει ωστόσο προς το απόγευμα θα δούμε ξανά μπόρες, ακόμα και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Καιρός - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Εύβοια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 τοπικά στη Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.