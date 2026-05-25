Καιρός: Πώς θα επηρεάσει η αστάθεια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Πού αναμένονται βροχές

Σε τροχιά σταδιακής βελτίωσης εισέρχεται ο καιρός στη χώρα, με τα φαινόμενα αστάθειας να περιορίζονται σημαντικά κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας και τον υδράργυρο να προσεγγίζει καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει εν μέρει από την Πέμπτη, καθώς η αστάθεια θα ενταθεί εκ νέου, επηρεάζοντας κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς εντούτοις να απειλείται η συνολική εικόνα των εορταστικών ημερών.

Η εβδομάδα ξεκινά με την αστάθεια να υποχωρεί αισθητά και να περιορίζεται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός την Τρίτη παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Οι όποιες τοπικές καταιγίδες θα είναι περιορισμένες και θα εντοπίζονται κυρίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Ενώ, την Τετάρτη, το μοτίβο της περιορισμένης αστάθειας διατηρείται, με εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων αργά το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Εντατικοποίηση των φαινομένων από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη, η εξασθένηση των βοριάδων θα επιτρέψει την επανεμφάνιση και την ενίσχυση της αστάθειας στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Οι απογευματινές μπόρες θα επηρεάσουν ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες, με έμφαση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο. Παράλληλα, οι άνεμοι τύπου βοριά στο κεντρικό Αιγαίο θα παρουσιάζουν αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Υψηλές θερμοκρασίες και «πρώιμο» καλοκαίρι

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και μέσα στο τριήμερο, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αυτές οι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια που θα κυριαρχεί τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, θα λειτουργήσουν ως «καταλύτης» για την ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα υπόσχονται ιδανικές συνθήκες για τους πρώτους κοντινούς προορισμούς και τις πρώτες βουτιές στις ελληνικές θάλασσες.