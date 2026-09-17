Καιρός: Ξεχνάμε το φθινόπωρο για το Σαββατοκύριακο - Στους 33 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος

Προς πρόσκαιρη βελτίωση κινείται ο καιρός αυτή της εβδομάδας το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τα νότια απομακρύνεται σταδιακά προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ηλιοφάνεια, ενισχυμένοι βοριάδες και πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας θα συνθέσουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, προσφέροντας ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, πριν την έλευση μιας νέας ψυχρής εισβολής από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Σήμερα, στα τρία τέταρτα της επικράτειας επικρατεί ήπιος καιρός με αυξημένη ηλιοφάνεια και καλοκαιρινή διάθεση, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν τα νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, όπου το βαρομετρικό χαμηλό που οργανώθηκε στη βόρεια Αφρική μετατοπίζεται από την Κρήτη προς τα Δωδεκάνησα.

Καιρός: Οι «ασταθείς» περιοχές σήμερα

Περιοχές όπως η Κάρπαθος, η Ρόδος και το Καστελόριζο χρειάζονται προσοχή τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα οποία θα εξασθενήσουν σταδιακά από τη νύχτα.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο διατηρούνται ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στις Κυκλάδες, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Στο Ιόνιο επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες με μέτριο βορειοδυτικό άνεμο το απόγευμα.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, η ψύχρα είναι έντονα αισθητή νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος υποχώρησε σε μονοψήφια επίπεδα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και τους 30 με 32 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια.

Καιρός: Καλοκαιρινή «ανάπαυλα» το Σαββατοκύριακο

Από την Παρασκευή (18/9) έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θερμότερες αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα επηρεάσουν τη χώρα. Ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας την Κυριακή τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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Οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες για εξορμήσεις στη θάλασσα και φθινοπωρινές αποδράσεις, παρά τη δροσιά που θα επικρατεί τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η καιρική εικόνα αναμένεται να αλλάξει από την Τρίτη (22/9). Ψυχρότερες αέριες μάζες από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας υποχώρηση του υδραργύρου σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή.

Τα φαινόμενα βροχών θα είναι περιορισμένα και θα εστιάζονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, χωρίς να προβλέπονται έντονα ή επικίνδυνα καιρικά επεισόδια για το επόμενο διάστημα.