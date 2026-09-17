Θάνατος Μαζωνάκη: Στο κελί της Μουρτζούκου η γιατρός στον Κορυδαλλό - Σε απεργία πείνας ο σύζυγός της

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη μοίρα των γιατρών που διώκονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις φήμες να οργιάζουν μετά τη μεταγωγή τους στις φυλακές κορυδαλλού.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η γιατρός πρόκειται να κρατηθεί στο κελί όπου ενοικεί τώρα η καταδικασμένη παιδοκτόνος Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς η τελευταία πρόκειται να μεταφερθεί στον Ελαιώνα.

Θάνατος Μαζωνάκη - Επιμένει με απεργία πείνας ο γιατρός

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν ο σύζυγος της γιατρού και συνάδελφός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα, διατηρεί τη γραμμή της απεργίας πείνας, σε διαμαρτυρία για τη μεταχείριση που δέχτηκε, και έχει αρνηθεί έκτοτε την πρόσληψη τροφής.

Όπως φαίνεται, η απεργία πείνας μπορεί να είναι μία προσπάθεια του γιατρού να αποφύγει το κελί της φυλακής, καθώς βάσει πρωτοκόλλου, εάν κρατήσει η απεργία πείνας του, θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Tο σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών του Κολωνακίου

Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση υπήρξε καταπελτική, καθώς βασίστηκε σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του καλλιτέχνη.

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Οι δύο γιατροί προέβησαν σε σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα παρέλειψαν να υποβάλουν τον ασθενή στον αναγκαίο προεγχειρητικό ιατρικό έλεγχο.

Ενεργώντας με πλήρη συνείδηση των κινδύνων, επέλεξαν να συνεχίσουν την επέμβαση αγνοώντας τα επαναλαμβανόμενα αλάρμ του μηχανήματος που προειδοποιούσαν για ραγδαία επιδείνωση, με τη γιατρό να υποστηρίζει εκ των υστέρων πως αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και ότι η ανακοπή συνέβη αργότερα.

Επιπλέον, το ζεύγος καθυστέρησε αναιτιολόγητα να καλέσει το ΕΚΑΒ, παρότι στερούνταν των μέσων για την παροχή επείγουσας φροντίδας,

ενώ με μεταγενέστερες ενέργειες επιχείρησε τη συγκάλυψη των γεγονότων και την παρακώλυση της αστυνομικής έρευνας.

Στο ένταλμα τονίζεται ότι προκύπτει σαφής κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής, καθιστώντας την προφυλάκιση το μοναδικό αναγκαίο δικονομικό μέτρο.