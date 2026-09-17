Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τη μαύρη επέτειο 13 ετών από τη δολοφονία του

Εκδηλώσεις μνήμης είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Πέμπτη (17/09), και αύριο στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του.

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, για σήμερα και για αύριο έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου.

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Σήμερα στις 18:30, θα γίνει συναυλία αφιερωμένη στον αδικοχαμένο ράπερ στα λιπάσματα Δραπετσώνας.

Την Παρασκευή θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο μνημείο του στο Κερατσίνι.

Η συντονιστική επιτροπή μαθητών Πειραιά έχει καλέσει όλες τις μαθητικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης Παύλου Φύσσα.