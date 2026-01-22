Κακοκαιρία: Αυτά είναι τα σχολεία που θα παραμείνουν σήμερα κλειστά

Σε αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, προχώρησαν πολλοί δήμοι της χώρας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε αρκετές περιοχές αποφασίστηκε επίσης μεταβολή της ώρας έναρξης των μαθημάτων.

Περιφέρεια Αττικής

Παρότι τα καιρικά φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση και τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν γενικά κανονικά, υπάρχουν εξαιρέσεις:

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Βέροιας: Αναστέλλεται η λειτουργία συγκεκριμένων σχολικών μονάδων στα Ριζώματα (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις), καθώς και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δήμος Δομοκού : Κλειστά όλα τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.

Δήμος Μακρακώμης : Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων.

Δήμος Λαμιέων : Τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, ενώ παραμένουν κλειστά σχολεία στην Υπάτη και τα Λουτρά Υπάτης.

Δήμος Αγράφων : Έναρξη μαθημάτων στις 09:00.

Δήμος Καρπενησίου: Έναρξη στις 10:00, ενώ σχολεία σε συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες παραμένουν κλειστά.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες, οι παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ Οιτύλου.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δήμος Φαρσάλων : Κλειστά όλα τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα : Κλειστά Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στο Κρυονέρι.

Δήμος Βόλου: Αναστολή λειτουργίας σχολείων σε Πορταριά και Δράκεια.

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων : Κλειστά όλα τα σχολεία λόγω έκτακτης ανάγκης.

Δήμος Μετσόβου: Κλειστά σχολεία σε συγκεκριμένες κοινότητες, ενώ άλλες λειτουργούν κανονικά.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δήμος Ναυπακτίας : Κλειστά σχολεία, ανοιχτοί παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.

Δήμος Μεσολογγίου: Κλειστά συγκεκριμένα σχολεία, με παράταση της αναστολής σε ορισμένες περιοχές έως και την Παρασκευή.

Περιφέρεια Νοτίου & Βορείου Αιγαίου

Κλειστά όλα τα σχολεία σε:

Ρόδο, Σύμη, Μυτιλήνη, Δυτική και Ανατολική Σάμο, Δυτική Λέσβο, Χίο, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί όπου προβλέπεται.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σε πολλούς δήμους (Γρεβενών, Βοΐου, Σερβίων, Φλώρινας, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Πρεσπών, Νεστορίου) τα σχολεία είτε παραμένουν κλειστά είτε ξεκινούν με καθυστέρηση (09:00–09:15), ανάλογα με την περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν στις περισσότερες περιπτώσεις κανονικά.