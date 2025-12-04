Κακοκαιρία Byron: Τι συμβαίνει και τα φρεάτια πετάνε νερό προς τα πάνω - Η εξήγηση του Κολυδά

Η κακοκαιρία Byron δείχνει το «δόντια» της και στην Αττική καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και τους κατοίκους να αντικρίζουν απίστευτες εικόνες ακόμα και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Όπως στην Καλλιθέα που φρεάτιο υπερχείλισε πετώντας με ορμή το νερό προς τα πάνω.

Ο μετεωρόλογος Θοδωρής Κολυδάς έδωσε τη δική του εξήγηση για αυτές τις εικόνες, αναφέροντας πως η ποσότητα νερού είναι τέτοια που φέρνει το αποχετευτικό δίκτυο -με αγωγούς παλιούς- στα όριά του. Το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση στέλνοντάς το τελικά προς τα πάνω.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τα φρεάτια “πετάνε” νερό προς τα πάνω όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί.

Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω.

Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.

Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια.

Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται, ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα», γράφει.