Κακοκαιρία: Εξετράπη στη Χίο αεροσκάφος από Ζάκυνθο προς Αθήνα – Πολύωρη ταλαιπωρία

Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν οι επιβάτες πτήσης που αποβιβάστηκε από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα καθώς, λόγω κακοκαιρίας, στάθηκε αδύνατο να φτάσουν στον προορισμό τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zantetimes.gr, οι 100 επιβάτες της πτήσης της Ολυμπιακής δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην πρωτεύουσα καθώς το αεροσκάφος εξετράπη στο αεροδρόμιο της Χίου.
Η πτήση είχε αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα και μετά από αρκετές ώρες αναμονής στη Χίο, τελικώς περί τις 23:00 έμαθαν ότι οι συνθήκες επιτρέπουν να πετάξουν για τον τελικό τους προορισμό.
Σημειώνεται πως το φονικό κύμα κακοκαιρίας - δύο άτομα έχασαν τις ζωές τους - συνεχίζεται με τους μετεωρολόγους να ενημερώνουν πως αναμένονται νέα, σημαντικά ύψη βροχής.
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα επηρεαστεί και η Αττική.
