Μία γυναίκα 56 ετών άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας στην Αττική. Κάτοικος της Γλυφάδας μίλησε για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού του, που στάθηκαν, όμως, μάταιες.

Η 56χρονη επέστρεφε από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό, εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Όπως σημείωσε η κάτοικος, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, το όχημα ανήκει στον γιο της και τόσο εκείνος όσο και ο σύζυγός της επιχείρησαν να την βγάλουν, αλλά ήταν αδύνατο.

«Το αυτοκίνητο είναι του γιου μου, ο άντρας μου με γιο μου προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν» σημείωσε, ειδικότερα.

Η ίδια δήλωσε πως η κατάσταση που εκτυλίχθηκε στην περιοχή ήταν πρωτοφανής. «Τρομοκρατηθήκαμε, ήταν στιγμές βιβλικής καταστροφής. Εμείς όσο είμαστε εδώ, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Από το πρωί, να σημειωθεί μηχανήματα του δήμου επιχειρούν να μαζέψουν τα φερτά υλικά ενώ και οι ίδιοι οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους για να καθαρίσουν ό,τι μπορούν.

Αρκετά είναι τα σπίτια που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.