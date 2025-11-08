Κακοκαιρία: Σε Άρτα και Κέρκυρα έπεσε η περισσότερη βροχή - Νέο κύμα την Κυριακή (9/11)

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Παρασκευή (07-11-25) από την ΕΜΥ επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Διαβάστε ακόμα: Ξεκίνησε η κακοκαιρία να πλήττει τη δυτική Ελλάδα: Διπλό κύμα, κίνδυνος για πλημμύρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από το Σάββατο (8/11) τη Δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το μέτωπο πέρασε το πρωί του Σαββάτου από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο).

Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε ένα 24ωρο ενώ σημαντικά ήταν τα ύψη βροχής και στις παράκτιες περιοχές Κέρκυρας–Πρέβεζας–Λευκάδας, λόγω παρατεταμένης ροής υγρασίας από το Ιόνιο.

Εντός της ημέρας η κακοκαιρία θα περάσει και προς τα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων.

Σημειώνεται πως οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν ήδη από την Πέμπτη (6/11), για δύο οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία θα φέρουν μεγάλα ύψη βροχής, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η διεξαγωγή του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας (8 και 9/11).

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε από τα ξημερώματα του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Από την Κυριακή και έως τη Δευτέρα, ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα προκαλέσει εκ νέου έντονα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν