«Καλά Χριστούγεννα» στα μπλόκα: Σε νέα σύσκεψη οι επόμενες κινήσεις και οι αποφάσεις μετά τις γιορτές

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Όπως επισημαίνουν, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία λύση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γεγονός που τους οδηγεί στην απόφαση να εντείνουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, που πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Την ίδια ώρα, ομαλοποιείται η κυκλοφορία στην Περιμετρική Οδό Πατρών, καθώς από χθες έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα φορτηγά και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, διευκολύνοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Συγκινητική είναι η στήριξη των πολιτών, με αρκετούς οδηγούς να κορνάρουν διερχόμενοι από τα μπλόκα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, ενώ πολλοί επισκέπτονται τους αγρότες για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντας γλυκίσματα, κρασί, ζεστό φαγητό και πίτες.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, όπου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι αγρότες τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους κατά τη διάρκεια των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης.

Στη Λάρισα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για τον καθορισμό της στάσης τους ενόψει των επόμενων κινητοποιήσεων.

Παρά τις διαμαρτυρίες, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι δεν προτίθενται να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών, διευκολύνοντας τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή τους πριν και μετά την Πρωτοχρονιά. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.