Καλαμάτα: Ο 41χρονος επιμένει πως βρισκόταν σε άμυνα - Ο λόγος που δεν έπεισε τις Αρχές

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από τις έρευνες στην υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών φέρεται να δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ήρθαν στη δημοσιότητα νωρίτερα, η γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια, καθώς δέχθηκε σαράντα πέντε μαχαιριές, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα.

Ο 41χρονος δράστης ομολόγησε την γυναικοκτονία στους αστυνομικούς, ωστόσο ισχυρίστηκε πως της επιτέθηκε μετά από τσακωμό τους, καθώς ξύπνησε και την είδε να κρατάει μαχαίρι.

Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν αποδεκτοί από τους αστυνομικούς, καθώς ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα, παρά μόνο μια εκδορά στο δάχτυλο που δεν παραπέμπει σε άμυνα, αλλά προδίδει την σφοδρότητα της επίθεσης κατά του θύματος, όπως επισημαίνουν έμπειροι αστυνομικοί.

Οι Αρχές μάλιστα θεωρούν ότι ο δράστης ήταν εκείνος που τοποθέτησε το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της συζύγου του για να πείσει ότι αληθεύει το αφήγημα της άμυνας. Ωστόσο, το θύμα ήταν δεξιόχειρας.

Παράλληλα, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στις δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, οι οποίες είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει οτιδήποτε από όσα εκτυλίσσονταν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα.

Ο χώρος της κρεβατοκάμαρας των γονέων εμφάνιζε έντονη εικόνα πάλης, ενώ κατασχέθηκε και ένα κουτί με ηρεμιστικά που βρέθηκε στο σπίτι.

Οι Αρχές δεν είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για την συγκεκριμένη οικογένεια, όμως ο δράστης φέρεται να ζήλευε πολύ τη σύζυγό του και το τελευταίο διάστημα οι τσακωμοί τους ήταν έντονοι και γίνονταν αντιληπτοί από την γειτονιά.

Ενώπιον εισαγγελέα ο 41χρονος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 41χρονος πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα την Τρίτη (02/06) στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για περίπου δύο ώρες.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση της δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και το νόμο περί όπλων σε βάρος του και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στο ανακριτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικηγόρος του 41χρονου εμμένει στη δήλωση περί αμυντικής στάσης, ισχυρίζεται δηλαδή ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση και στη συνέχεια πήρε το μαχαίρι από τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να της επιφέρει τα θανάσιμα τραύματα. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται να καταρρίπτεται από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία η γυναίκα ήταν κατακρεουργημένη.

Ο 41χρονος αναμένεται βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα και πάλι το μεσημέρι της Πέμπτης, ώστε να απολογηθεί. Στο μεταξύ ο δικηγόρος του ζήτησε να σταματήσουν τα λαϊκά δικαστήρια και να μην ακούγονται ανακρίβειες.