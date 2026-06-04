Καλαμάτα: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει η πλευρά του δράστη - Τι αλλάζει στην εκδοχή του

Νέες δικαστικές εξελίξεις προκύπτουν για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, με τον 41χρονο συζυγοκτόνο να λαμβάνει νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου.

Την άφιξή του στα δικαστήρια συνόδευσαν αποδοκιμασίες πολιτών και κυρίως γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό από την υπεράσπισή του ότι πρόκειται να ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Γιώργος Καμβύσης, υποστήριξε ότι η δικογραφία που είχε λάβει ήταν ελλιπής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Καλαμάτα: Αλλάζει «γραμμή» ο γυναικοκτόνος

Ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για ενδοοικογενειακή βία, φαίνεται να μεταβάλλει την αρχική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Ενώ αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ξύπνησε και βρήκε τη σύζυγό του να τον απειλεί με μαχαίρι, πλέον φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους πριν από τη θανατηφόρα επίθεση.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς κατά την απολογία του, καθώς παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το φονικό όπλο.

Παράλληλα, άτομα από το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφουν μια σχέση που χαρακτηριζόταν από έντονο έλεγχο, ζήλια και κακοποιητικές συμπεριφορές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Βασιλική είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους της ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στο σπίτι και ότι δεχόταν βία από τον σύζυγό της.

Φίλος του θύματος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε μια έξοδό μας για καφέ μάς μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».