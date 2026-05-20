Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, επαίνεσε τη δικαιοσύνη για την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών παρόντων στη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα.

Μιλώντας στο Action 24, ο έμπειρος αξιωματικός τόνισε πως η παραπομπή των τεσσάρων σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση διά παραλείψεως ήταν «σωστή» από πλευράς της εισαγγελέως.

«Οι αστυνομικοί έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, λόγω της υπηρεσίας και του λειτουργήματος που τελούν, να προστατεύουν τον πολίτη που απευθύνεται σε αυτούς. Δεν το έκαναν», είπε.

Γυναικοκτονία Κυριακής: «Δεν βρέθηκε ούτε ένας να την προστατεύσει»

Σε επικριτικό τόνο, ο κ. Καλλιακμάνης σχολίασε πως «Δεν βρέθηκε ούτε ένας από αυτούς τους τέσσερις να σκεφτεί ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το κορίτσι. Η συμπεριφορά τους αδικεί το σύνολο των αστυνομικών που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύουν τον πολίτη».

Συμπερασματικά, είπε πως «σε αυτή την περίπτωση πολύ σωστά η εισαγγελέας ζητά από το δικαστικό συμβούλιο να τους παραπέμψει σε δίκη για αυτό το αδίκημα».