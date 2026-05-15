Καλλιθέα: Βίντεο επιβεβαιώνει την 43χρονη - Η στιγμή που ο δράστης την πυροβολεί μέσα στο μπαρ

Νέα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στο μπαρ στην Καλλιθέα, δείχνουν τη στιγμή που ο «πιστολέρο» πυροβολεί την 43χρονη κοπέλα και εργαζόμενη του νυχτερινού μαγαζιού.

Συγκεκριμένα, το στιγμιότυπου που εξασφάλισε το Mega, δείχνει τον δράστη να μπαίνει στον χώρο, να αναζητά το θύμα και όταν το πλησιάζει, παρουσία των υπόλοιπων θαμώνων να το πυροβολά.

Πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντας μερικά δευτερόλεπτα να περάσουν ανάμεσα στα δύο χτυπήματα, ενώ έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δεν τρέπεται γρήγορα σε φυγή αλλά περπατάει σε κανονικούς ρυθμούς προς την έξοδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα βγήκε από το κατάστημα και εντοπίστηκε στο δρόμο - κρατώντας τον λαιμό της, το σημείο όπου και τραυματίστηκε σοβαρά - να αναζητά βοήθεια. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος δράστης την πυροβόλησε με όπλο τύπου ούζι.

Καλλιθέα: Η μαρτυρία της 43χρονης

Η 43χρονη τραυματίας είχε περιγράψει το περιστατικό που φαίνεται και στο νέο βίντεο, λέγοντας για τον δράστη: «Τον είδα, ερχόταν κατά πάνω μου. Σε απόσταση αναπνοής κανονικότατα. Έχω και κάμερες παντού, είναι όλα καταγεγραμμένα. Με τραυμάτισε στη γνάθο, στον λαιμό και στον ώμο. Το διαμπερές στον ώμο ήταν.

Πάλι καλά που ο αδερφός μου βγήκε από την πίσω πόρτα, έφερε τα κλειδιά από το αμάξι και με πήγε. Εννοείται θα επιστρέψω, ένα μεμονωμένο γεγονός με έναν τρελό, τρελό, μην του δώσω ελαφρυντικά, δεν θα μου σταματήσει τη ζωή».

Ο συγκεκριμένος είχε σκοπό εκείνη τη μέρα που έφτασε, να αφαιρέσει τη ζωή μου. Μπήκε κατευθείαν με το όπλο. Δεν υπήρχε διαπληκτισμός, μπήκε με σκοπό να σκοτώσει, τέλος. Είχε έρθει 4-5 φορές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα».

Η σύλληψη του 58χρονου

Υπενθυμίζεται ότι, ο 58χρονος δράστης έχει συλληφθεί από τις αρχές. Μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, καθώς και για σειρά πλημμελημάτων που σχετίζονται με την κατοχή και χρήση όπλου.