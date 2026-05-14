Καλλιθέα: «Ήρθε με το ούζι για να με σκοτώσει ο 58χρονος» - Σοκάρει η μαρτυρία της 43χρονης

Συγκλονίζουν τα όσα καταγγέλλει η σύζυγος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού μαγαζιού στην Καλλιθέα, η οποία έγινε στόχος του 58χρονου που, οπλισμένος με ένα ούζι, άνοιξε πυρ εναντίον της έξω από την επιχείρηση.

Ο δράστης που έχει προφυλακιστεί, στην κατάθεσή του υποστήριξε: «Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο μαγαζί πήγαινα συχνά, ήταν το στέκι μου. Το ούζι το κατείχα παράνομα. Ήμουν θολωμένος από το ποτό και άρχισα να πυροβολώ. Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση».

Καλλιθέα: Διαψεύδει τον «πιστολέρο» με το ούζι το θύμα

Την ιστορία του αντικρούει ευθέως, η μαρτυρία στο MEGA, της 43χρονης γυναίκας που έγινε στόχος του: «Τον είδα, ερχόταν κατά πάνω μου. Σε απόσταση αναπνοής κανονικότατα. Έχω και κάμερες παντού, είναι όλα καταγεγραμμένα. Με τραυμάτισε στη γνάθο, στον λαιμό και στον ώμο. Το διαμπερές στον ώμο ήταν.

Πάλι καλά που ο αδερφός μου βγήκε από την πίσω πόρτα, έφερε τα κλειδιά από το αμάξι και με πήγε. Εννοείται θα επιστρέψω, ένα μεμονωμένο γεγονός με έναν τρελό, τρελό, μην του δώσω ελαφρυντικά, δεν θα μου σταματήσει τη ζωή».

Ο συγκεκριμένος είχε σκοπό εκείνη τη μέρα που έφτασε, να αφαιρέσει τη ζωή μου. Μπήκε κατευθείαν με το όπλο. Δεν υπήρχε διαπληκτισμός, μπήκε με σκοπό να σκοτώσει, τέλος. Είχε έρθει 4-5 φορές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα».