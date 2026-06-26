Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή – Αναζητούνται κι άλλα άτομα

Στην Εισαγγελία παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ένας εκ των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή της Καλλιθέας, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να κόψει το νήμα της ζωής ενός 15χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο νεαρός δεν συνελήφθη καθώς είχε ήδη παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη εννέα ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Την ίδια στιγμή, ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ιατροδικαστική εξέταση. Όπως προκύπτει, ο ανήλικος φέρει ένα και μοναδικό, αλλά απόλυτα θανατηφόρο τραύμα στον θώρακα, λίγο κάτω από την καρδιά, με την κατεύθυνση της πλήξης να είναι από κάτω προς τα πάνω.

Το γεγονός ότι στα χέρια του 15χρονου δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης, καταδεικνύει πως το θύμα αιφνιδιάστηκε και δεν πρόλαβε καν να αμυνθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το άγριο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/06) έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Αν και οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν ένα μαχαίρι από τον τόπο του εγκλήματος, ο φερόμενος δράστης ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται για το φονικό όπλο, υποστηρίζοντας ότι πέταξε το δικό του σε κάδο απορριμμάτων αμέσως μετά τη συμπλοκή.