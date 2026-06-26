Οι εφτά συλληφθέντες για τη στυγνή δολοφονία στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει για τον θάνατο του 15χρονου, οδηγήθηκαν από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Αρχικά πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος μελέτησε τη δικογραφία και άσκησε σε βάρος τους βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά την ΕΡΤ.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμμετοχής σε συμπλοκή και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Καλλιθέα: Για ατύχημα μιλά ο 17χρονος

Τη δική του εκδοχή για τη φονική συμπλοκή έδωσε ο 17χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή στην Καλλιθέα, το βράδυ της Τετάρτης (24/6) επιχειρώντας να υποστηρίξει ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ανέφερε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στην κατοχή του θύματος. Υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μαχαίρι έπεσε στο έδαφος, εκείνος το πήρε και το προέταξε προς την πλευρά του 15χρονου με σκοπό να τον εκφοβίσει και όχι να τον τραυματίσει.

Όπως ισχυρίστηκε, το θύμα κινήθηκε προς το μέρος του και έπεσε πάνω στη λεπίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις των υπόλοιπων έξι συλληφθέντων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο 17χρονος είχε εξαρχής το μαχαίρι στην κατοχή του και ήταν εκείνος που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στον 15χρονο.

Καλλιθέα: Το «πέρασμα» των εφτά από την Ευελπίδων

Όλα τα αδικήματα βαρύνονται επιπλέον από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με οπαδικό υπόβαθρο, στοιχείο που αυστηροποιεί το πλαίσιο των ποινών.

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Μετά την άσκηση δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Το πιθανότερο είναι να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, κάτι που σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να ξεκαθαρίσουν πλήρως οι ρόλοι και οι πράξεις κάθε εμπλεκομένου στη φονική οπαδική συμπλοκή.

Καλλιθέα: Αναλυτικά οι κατηγορίες

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα .

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

Ανθρωποκτονία με δόλο Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.