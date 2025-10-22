Καρυστιανού: «Αν χρειαστεί θα διαμαρτυρηθούμε στο Σύνταγμα κι ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν»

Με αφορμή την νέα τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη, (22/10), στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.

«Άμα χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε βεβαίως θα πάμε στην πλατεία Συντάγματος, κι ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν», δήλωσε η μητέρα που έχασε την κόρη στη τραγωδία των Τεμπών.

Στην συνέχεια μίλησε για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λέγοντας:

«Αυτό που ενοχλεί πολύ είναι η γραφή των ονομάτων και ο συμβολισμό τους, ότι υπάρχουν, ότι πηγαίνει ο κόσμος. Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε ότι «πάμε σε μια δίκη παρωδία», αναφερόμενη στη δίκη για τα Τέμπη που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου καταγγέλλοντας πως «έχουν ξεπλυθεί οι πολιτικοί και οι μεγάλοι επιχειρηματίες και η Ιταλική εταιρεία» και πως ο κ. Μπακαΐμης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα.

Πρόσθεσε ότι θα συμμετείχε σε ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα, το οποίο όμως θα ήταν μεγάλο λάθος να ακουμπήσει πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης: Το διττό μήνυμα Μητσοτάκη στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και η επίθεση στην αντιπολίτευση

Καρυστιανού για δημοσκοπήσεις: «Με ενοχλεί πολύ να υπάρχει μπροστά μου η λέξη κόμμα»

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε και για τις δημοσκοπήσεις που έδειξαν πόσοι θέλουν ένα κόμμα με αρχηγό την ίδια:

«Είναι ανόμοια τα πράγματα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Τσίπρα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Σαμαρά και έχουν βάλει και το δικό μου όνομα. Οι δύο πρώτοι είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που χαρακτηρίζει εμένα - και θα ήθελα να μην υπάρχει κόμμα μπροστά γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ - θεωρώ ότι είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει»

Διαβάστε επίσης: Δημοσκόπηση Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν την Μαρία Καρυστιανού - Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

«Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό θέλω κι εγώ, θέλω μια πλήρη αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα άρα αυτή η κοινωνική αντίδραση σε αυτό τον αγώνα που γίνεται για τη Δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου ναι βεβαίως θα συμμετέχω κι εγώ. Ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα».

Και ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι το οργανωμένο κοινωνικό κίνημα μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα κόμματα, τόνισε:

«Για μένα το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί, και ελπίζω να δημιουργηθεί και το εύχομαι, θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες. Εγώ προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος γιατί πρέπει να μείνουμε ενεργοί πολίτες να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας».

Στην ερώτηση αν σε αυτό το νέο μπορεί η ίδια να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, απάντησε:

«Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι, τόσο τέλειο και άριστο με τέτοιους ανθρώπους δίπλα που τους φαντάζομαι, ναι θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο».